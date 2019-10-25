عبدالحفيظ: ليس من مصلحتنا إثارة المشاكل.. والأهلى أقوى الفرق

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إثارة المشاكل الخارجية لا يصب في مصلحة النادي، خاصة أن الأهلي الأقوى في الفنيات والفرق.



وأكد خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأهلي مختلف تمامًا هذا العام عن العام الماضي، مشددًا على أن الأهلي من أكثر الأندية المساندة للمنظومة الرياضية، وأنه يكن كل الحب والاحترام والتقدير لنادي الزمالك.



وأشار عبدالحفيظ، إلى أن الأهلي لعب مباراة أسوان الساعة 3 ظهر في "عز الحر" ولم يعترض، كما أنه كان هناك أخطاء تحكيمية ولم يعترض، مضيفًا: "مصر المقاصة كان لها ضربتا جزاء في مباراة الزمالك".



وأردف: "لم نعترض على الأخطاء التحكيمية، لأننا نريد إرسال رسالة بأننا أكثر جهة مساندة للمنظومة، وننتظر ما ستفعله".