الجمعة 25 أكتوبر 2019 الموافق 26 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

محافظات

بسبب الطقس السيئ.. تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات غدًا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:24 م
جريدة الدستور
طباعة
هبة عويضه - حسام فوزي جبر شريف عبد الغني - حسام فتحى - مصطفى عنز - عمرو الحوتى - حسام فهمي

تشهد البلاد موجة من الطقس السيئ خاصة في المحافظات الساحلية نتج عنها هطول أمطار غزيرة تكاد تصل إلى سيول ورياح شديدة، ما اضطر العديد من المحافظين إلى إصدار قرار تعطيل الدراسة، غدًا السبت، حفاظا على أرواح الطلاب.

ففى محافظة الإسكندرية، أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية، بتعميم قرار محافظ الإقليم، بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، غدا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.

وأكد "الديب" ضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية أبنائنا الطلاب، والتواصل مع مسؤولي مرافق المحافظة كل في نطاق إدارته.

وفي محافظة الغربية، أصدر محافظ الإقليم قرارا بإيقاف الدراسة، غدًا، بجميع مدارس المحافظة، بعد أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المدارس، ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلب.

وأرسل المحافظ خطابا إلى رؤساء المدن والأحياء لمساعدة مديري المدارس فى شفط المياه داخل المدارس.

أما فى محافظة دمياط، قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن محافظ الإقليم قررت تعطيل الدراسة غدا السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف وكيل الوزارة أن قرار التعطيل حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد، موضحا أنه تقرر تعطيل الدراسة في ٧٦ مدرسة، ابتدائى وإعدادى وثانوى عام وفني تعمل يوم السبت، لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر وكيل الوزارة تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية ومدراء المدارس ومسئولي الأمن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ التي تمر بها مصر حاليا، بالإضافة إلي رفع درجة الاستعداد لتنفيذ خطط الإخلاء العاجل في حالة حدوث أية مخاطر تهدد سلامة الطلاب.

ووجه "وكيل الوزارة" بمرور لجان من المديرية والإدارات التعليمية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، والتأكد من عدم وجود كابلات أو أسلاك عارية بالأفنية والجدران وعدم ترك أية أشياء مادية فوق الأسطح تحركها الرياح وقابلة للسقوط، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وفى محافظة كفر الشيخ، أعلن محافظ الإقليم، عن تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع المدارس، والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن المحافظة، لسوء الأحوال الجوية، على أن تُستأنف الأحد المقبل، حرصًا على سلامة الطلاب.

كما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه قرّر تعطيل الدراسة غدًا السبت، في جميع كليات الجامعة، لسوء الأحوال الجوية، على أن تُستأنف الأحد المُقبل، حرصًا على سلامة الطلاب، مناشدًا طلاب الجامعة، باتباع الإرشادات التي تُصدر من الجهات الرسمية، للحفاظ على سلامتهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبًا.

وأكدت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أنها وجهت مدراء الإدارات والمدارس بالإعلان على الصفحات الرسمية للمديرية، والإدارات التعليمية، والمدارس، عن تعطيل المدارس غدًا السبت، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وفى سياق متصل، أكد الشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنه سيتم تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية، بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، غدًا السبت، بعد أن تم الرجوع لقيادات الأزهر بالقاهرة، لافتًا أنه تمت الموافقة على منح إجازة للطلاب فقط وليس للعاملين، بمعاهد المنطقة التى تعمل السبت.

وفى الدقهلية، أعلن المحافظ عن تعليق الدراسة غدا السبت بالمدارس التى تعمل يوم السبت نظرا للظروف الجوية.

وأكد محافظ الدقهلية أن إعلان تعليق الدراسة غدا بهذه المدارس يأتي حرصا على سلامة التلاميذ نظرا للظروف الجوية السيئة وتقلبات الطقس.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

"الأرصاد" تناشد مواطني هذه المناطق التزام منازلهم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ضحية جديدة للأمطار.. وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

هل تتعرّض مصر لـ«إعصار قوي»؟.. خبير بالأرصاد يوضّح الأمر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني.. "الوزراء" يرفع حالة الطوارئ للقصوى بالمدن الساحلية والدلتا والقناة وسيناء

"الأرصاد": لا نستطيع تحديد شدة ولا كمية المطر قبل سقوطه

ضحية جديدة للأمطار.. وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في المحلة

"الأرصاد" تناشد مواطني هذه المناطق التزام منازلهم

أيام زمان

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

«أريد جنازتي غدًا الساعة 11».. كيف وثقت «جوابات النجوم» لحظاتهم الأخيرة؟

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

اكتشاف لقاح عالمي للإنفلونزا

دراسة جديدة تكشف علاقة الملح بمرض الخرف

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

الرئيس نيوز

السياحة تطالب الشركات والوكلاء وقف الرحلات حرصا على سلامة السائحين

لسوء الأحوال الجوية.. «الوزراء» يرفع حالة الطوارئ ويحذر المواطنين

بسبب الأمطار .. مقتل شخص وإصابة اثنين فى انهيار عقار بالإسكندرية

اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق فى باكو

منوعات

لماذا يستحق مو شارة القيادة؟

تدشين أطول قطار شحن في العالم بجنوب إفريقيا

مكافأة تخرج تؤهل صيني للدخول عالم المليارديرات

"ناسا" تنشر صور الإعصار المداري المقترب من مصر

كشكول

"الدقهلية" تعلن تعليق الدراسة غدا بجميع مدارسها

جامعة المنوفية بطلا لدورة "البلايستيشن" الأولى للجامعات

مشروع أزهري لتنمية الثروة السمكية بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

"سلمان" يشيد بمشاركة بنات الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

إسلام سياسي

تجاهلت غرق تركيا.. قنوات الإخوان تستغل الأمطار للتحريض ضد مؤسسات الدولة

إخواني منشق: الجماعة مارست العنف ضد الشعب منذ أن سيطرت على الحكم

باحث: عودة الإخوان إلى المشهد المصري مستحيلة إلا بشروط

باحث يكشف كواليس اختفاء إخوان السودان عن المشهد السياسي


زيت وسكر

س & ج”.. ما لا تعرفه عن مصل الإنفلونزا الموسمية

وزير الإسكان يتفقد مول “سيتي سنتر ألماظة” الذي افتتح مؤخراً

عقب فتح باب الترشح.. تعرف تفاصيل البرنامج التدريبى “ماجستير إدارة الأعمال الحكومية” بالصحة

المصرية للتصلب المتعدد” تناقش اليوم تجربة مصر فى علاج المرض بحضور خبير أجنبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
د.كريمة الحفناوى
اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
بسنت حسن
أفواه وأرانب
المزيد

الثقافة

معرض تشكيلي لـ"نقطة بتفرق" بثقافة جنوب سيناء

"تاريخ النهضة الإفريقية" بثقافة الأقصر

شهيرة فهمي تفوز بجائزة التميز للنساء في العمارة لعام 2019

مناقشة كتب وورش فنية بـ"ثقافة الجيزة"

صفحتنا ع الفيس بوك