بسبب الطقس السيئ.. تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات غدًا

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تشهد البلاد موجة من الطقس السيئ خاصة في المحافظات الساحلية نتج عنها هطول أمطار غزيرة تكاد تصل إلى سيول ورياح شديدة، ما اضطر العديد من المحافظين إلى إصدار قرار تعطيل الدراسة، غدًا السبت، حفاظا على أرواح الطلاب.



ففى محافظة الإسكندرية، أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية، بتعميم قرار محافظ الإقليم، بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، غدا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.



وأكد "الديب" ضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية أبنائنا الطلاب، والتواصل مع مسؤولي مرافق المحافظة كل في نطاق إدارته.



وفي محافظة الغربية، أصدر محافظ الإقليم قرارا بإيقاف الدراسة، غدًا، بجميع مدارس المحافظة، بعد أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المدارس، ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلب.



وأرسل المحافظ خطابا إلى رؤساء المدن والأحياء لمساعدة مديري المدارس فى شفط المياه داخل المدارس.



أما فى محافظة دمياط، قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن محافظ الإقليم قررت تعطيل الدراسة غدا السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية.



وأضاف وكيل الوزارة أن قرار التعطيل حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد، موضحا أنه تقرر تعطيل الدراسة في ٧٦ مدرسة، ابتدائى وإعدادى وثانوى عام وفني تعمل يوم السبت، لسوء الأحوال الجوية.



وأصدر وكيل الوزارة تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية ومدراء المدارس ومسئولي الأمن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ التي تمر بها مصر حاليا، بالإضافة إلي رفع درجة الاستعداد لتنفيذ خطط الإخلاء العاجل في حالة حدوث أية مخاطر تهدد سلامة الطلاب.



ووجه "وكيل الوزارة" بمرور لجان من المديرية والإدارات التعليمية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، والتأكد من عدم وجود كابلات أو أسلاك عارية بالأفنية والجدران وعدم ترك أية أشياء مادية فوق الأسطح تحركها الرياح وقابلة للسقوط، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.



وفى محافظة كفر الشيخ، أعلن محافظ الإقليم، عن تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع المدارس، والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن المحافظة، لسوء الأحوال الجوية، على أن تُستأنف الأحد المقبل، حرصًا على سلامة الطلاب.



كما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه قرّر تعطيل الدراسة غدًا السبت، في جميع كليات الجامعة، لسوء الأحوال الجوية، على أن تُستأنف الأحد المُقبل، حرصًا على سلامة الطلاب، مناشدًا طلاب الجامعة، باتباع الإرشادات التي تُصدر من الجهات الرسمية، للحفاظ على سلامتهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبًا.



وأكدت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أنها وجهت مدراء الإدارات والمدارس بالإعلان على الصفحات الرسمية للمديرية، والإدارات التعليمية، والمدارس، عن تعطيل المدارس غدًا السبت، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



وفى سياق متصل، أكد الشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنه سيتم تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية، بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، غدًا السبت، بعد أن تم الرجوع لقيادات الأزهر بالقاهرة، لافتًا أنه تمت الموافقة على منح إجازة للطلاب فقط وليس للعاملين، بمعاهد المنطقة التى تعمل السبت.



وفى الدقهلية، أعلن المحافظ عن تعليق الدراسة غدا السبت بالمدارس التى تعمل يوم السبت نظرا للظروف الجوية.



وأكد محافظ الدقهلية أن إعلان تعليق الدراسة غدا بهذه المدارس يأتي حرصا على سلامة التلاميذ نظرا للظروف الجوية السيئة وتقلبات الطقس.