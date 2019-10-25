"فيسبوك" تختبر خدمة إخبارية جديدة

أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي خدمة إخبارية ستقدم للمستخدمين أخبارا مختارة على المستويين الوطني والمحلي، حسبما أعلنت الشركة اليوم الجمعة.



وتم اختبار خدمة "فيسبوك أخبار" بمجموعة من مستخدمي التطبيق على الهاتف المحمول في الولايات المتحدة بدءا من اليوم الجمعة مع التخطيط للتطبيق بشكل أكبر مطلع العام المقبل.



وتعد الخطوة أحدث تغير لعملاق التواصل الاجتماعي في اقترابها للصحافة بعدما تعرضت للانتقاد في الماضي للطريقة التي تتعامل بها على منصتها مع معلومات مضللة وخاطئة.



وقالت فيسبوك إن فريقا صغيرا من الصحفيين سيتولى اختيار العناوين الرئيسية التي تظهر في قسم "أخبار اليوم"، بينما ستحدد الحسابات الخوارزمية نوعية الأخبار اعتمادا على اهتمامات المستخدمين.



وقالت فيسبوك لدى الإعلان عن هذه الخاصية إنه "عندما بدأنا الحديث إلى مؤسسات إخبارية عن بناء فيسبوك نيوز في وقت سابق من هذا العام، أكدت أن الإعداد الخبري الأصلي أكثر تكلفة وتتم معرفته من قبل صحفيين مخضرمين بشكل أفضل عن الحسابات الخوارزمية".



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن فيسبوك ستدفع رسوم تراخيص للعديد من شركائها الإعلاميين ومن بينهم وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز وفوكس نيوز.



وربما جاء القرار كرد فعل على شكاوى من أن شركات التكنولوجيا العملاقة تحقق عائدات من إعلانات الجهات الإخبارية، بينما لا تدفع شيئا للمقالات التي يتم نشرها على منصاتها.



ولم تكشف فيسبوك عن الجهة التي سيتم الدفع لها أو قيمة المبلغ.



وتعتزم "فيسبوك أخبار" أن تعرض العناوين الرئيسية للمواقع الإخبارية، بحيث تنقل المستخدمين الذين ينقرون عليها إلى موقع الجهة الناشرة للخبر.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى التركيز على الأخبار المحلية بدءًا من بعض المدن الأمريكية الكبرى وكذلك تقديم أخبار من البلدات الأصغر في الأشهر المقبلة.