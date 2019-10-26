عائشة بن أحمد بلوك جديد فى "الفلوس"

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة لها، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من كواليس فيلمها السينمائي الجديد "الفلوس" الذي يجمعها بالفنان تامر حسني.



وعلقت "عائشة" على الصورة، قائلة: "هايلة من فيلم الفلوس، ايه رأيكم في اللوك الجديد".



وكانت الجهة المنتجة لفيلم "الفلوس"، أعلنت عرضه بدور السينما في موسم منتصف العام الدراسي.



الفيلم أطلق عليه أكثر من اسم حتى استقر صناعه على "الفلوس"، وكان من المقرر له أن يعرض في موسم فصل الصيف، وتم تأجيل عرضه ليوم 2 أكتوبر الحالي، ليتأجل طرحه مرة أخرى، ويشارك في بطولته تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎

