مسؤولة كردية: "قسد" تتحفظ على بعض بنود "اتفاق سوتشي"

أعربت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، اليوم الجمعة، عن تحفظ المجلس على بعض بنود "اتفاق سوتشي" بين روسيا وتركيا، وأكدت الاستمرار بمناقشة هذه البنود.



وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"سوريا الديمقراطية": "نحن لم نشارك في هذا الاتفاق والبنود التي تم الإعلان عنها علنيا تجري مناقشتها من طرفنا.. هناك بنود بحاجة إلى محادثات ولدينا تحفظ على عدد منها".



ولفتت إلى أن "التعاون والتعامل فيما يخص حماية المنطقة من الهجوم التركي أمر ضروري جدا ونرى أن التعاون مع القوات الروسية في المنطقة أمر مهم وسنعمل حسبما هو مطلوب".



وأشارت إلى أن (قسد) تأسست بهدف الدفاع عن سكان المنطقة التي تتواجد فيها، وقالت: "حاربنا داعش لسنين، وقواتنا منظمة ولها نظام داخلي وباع طويل في المقاومة والحرب ضد الإرهاب، وجميع أفرادها من أبناء المنطقة الواقعة في شمال وشرق سوريا"، وشددت على أن خصوصية هذه القوات يمكن الحفاظ عليها ضمن منظومة الجيش الوطني السوري عندما يوضع الدستور الجديد للبلاد.



وحول الثقة بالإدارة الأمريكية بعد تخليها عن الأكراد، قالت القيادية "المسألة ليست ثقة من عدمها، ونحن نرى أن مسألة التواصل مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة مهمة، باعتبارها تخلق توازنا في المنطقة.. روسيا بحاجة إلى نوع من الحياد في التعامل بما يخص القضية السورية بشكل عام".

وشددت على أن المجلس يتواصل مع موسكو وواشنطن، وأن "هناك حوارات ومحادثات.. نحن لا نتشبث بالموقف الأمريكي فقط أو نعول عليه.. حماية الآبار النفطية مسألة مهمة لكي لا تقع في أيدي غير أمينة".



وعن التعامل مع الحكومة السورية، أشارت القيادية الكردية إلى أنه يمكن طرح مسائل ضمان الحقوق ضمن إطار البدء بمحادثات جدية مع دمشق للتوصل إلى تفاهمات جديدة تحل الأزمة وتنهي الاحتلال التركي للأراضي السورية بالكامل.