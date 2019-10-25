"القاهرة" تنفي تأجيل الدراسة غدا بمدارس العاصمة

نفت محافظة القاهرة ما تردد بإحدى المواقع الإخبارية حول تعطيل الدراسة غدا السبت في القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأكدت محافظة القاهرة، في بيانها مساء اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تردد بهذا الشأن، وأن غدا يوم دراسي عادي في المدارس المقرر بها الدراسة أيام السبت.



ومن ناحيته، وجه محافظ القاهرة في وقت سابق، أحياء المحافظة، بمراجعة الشوارع وأثار الأمطار الناتجة من الموجة المناخية المسببة للسيول، من خلال مراقبة الشوارع والميادين العامة من الشوارع بعيدًا عن المكاتب وربط غرفة طوارئ كل حي بالغرفة المركزية.