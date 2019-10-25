ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إثيوبيا لـ67 شخصًا

قال رئيس شرطة إقليم أوروميا في إثيوبيا، اليوم الجمعة، إن 67 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات خلال يومين.



وأضاف كيفيو تيفيرا أن 62 محتجًا قتلوا، بينما قتل خمسة من الشرطة، متابعًا أن 13 قتلوا بالرصاص والباقين قتلوا نتيجة إصابات الرشق بالحجارة.



وفي وقت سابق من اليوم، قُتل 16 شخصًا في العنف الذي اندلع الأسبوع الحالي في إثيوبيا، مع خروج تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام أبي أحمد، وفق ما أفاد باحث لدى منظمة العفو الدولية.



وقال فيسيها تيكلي لفرانس برس، اليوم الجمعة: "حتى الآن، تأكدنا من مقتل 16 شخصًا لكن يتوقع أن يكون العدد أكبر مع ورود تقارير جديدة لم نتأكد من صحتها بعد".



وأكد أن العنف شمل حوادث إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين، لكن الأحداث بدأت تتحول بشكل متزايد إلى اشتباكات عرقية ودينية.



وقال: "خسر بعض الأشخاص حياتهم بسبب تعرضهم للضرب بالعصي والسواطير، بينما أُحرقت بعض المنازل، واستخدم الناس حتى الرصاص والأسلحة الخفيفة في مواجهة بعضهم البعض".



وأضاف: "لا أملك تفاصيل التطورات الأخيرة التي حدثت خلال الليل، لكن لا يوجد مؤشر على أنها قد تخف".



واندلع العنف في العاصمة أديس أبابا وفي معظم أرجاء منطقة أوروميا في إثيوبيا، التي تشكل قاعدة مؤيدي أورومو التي أوصلت أبي أحمد إلى السلطة العام الماضي.