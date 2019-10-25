"الموسيقيين" تكشف موقفها من حمو بيكا بعد اعتذاره (فيديو)

رد المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، على اعتذار مغني المهرجانات حمو بيكا، للفنان هانى شاكر على ما بدر منه داخل مقر النقابة مؤخرًا.



وقال رمضان، خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"حتى في اعتذاره كذاب، قال إنه عمل ده بعد 8 ساعات من النقابة، وهو داخل النقابة الساعة واحدة، ونشر الفيديو الساعة 3".



وأضاف:"قال بيشتغل معايا 20 واحد، وهو آخره دي جي، هو اتقال له روح وهانشوف لكنه هاجم النقابة.



وأشار رمضان، إلى أن حمو بيكا لن يتمكن من إحياء الحفلة التي أعلن عنها، لأن النقابة اتخذت إجراءات ضده، وإذا صعد على المسرح سيلقى القبض عليه.



وأوضح أن النقابة كانت بصدد وضع معايير لاحتواء مغني المهرجانات وضمهم للنقابة.

