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محافظات

محافظ كفرالشيخ يقود عمليات كسح مياه الأمطار بالشوارع (صور)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:36 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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قاد محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عمليات كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع المحافظة، جراء تعرضها لموجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، وحرص على مراقبة الخدمات، كما التقى بعدد من المواطنين، وتابع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بالمرافق الحيوية، مقدما خالص الشكر لرجال النظافة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، والكهرباء، وجميع الأجهزة المعنية على جهودها المبذولة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشددّ المحافظ، على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، وتوعية المواطنين بالتغيرات المناخية وتجنب المخاطر، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، حتى نهاية يوم الأحد المقبل 27 أكتوبر الجارى.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمنع مغادرة كل من، رؤساء المراكز والمدن، ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية، والنظافة، والأجهزة المعنية، والتواجد فى الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفورى مع أى أمطار تسقط فى حينه، كما أمر قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والرى والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

ووجه المحافظ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصةً الأطفال، بالابتعاد عن أكشاك المحولات، وصناديق وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة، حرصًا على سلامتهم، وتجنب احتمالات حدوث أى مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ التعليمات، والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين، وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم "114" من التليفون الأرضى، والرقم "0473241130"، والرقم "0473220792"، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم "01159080748"، والإيميل "[email protected]"، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعنوان "كفرالشيخ نيوز".
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