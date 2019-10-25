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فاروق الباز: الدروس الخصوصية جعلت المُعلم مثل بائع الفول
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:30 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن البعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية: "إنه عندما كان طالبًا في المدرسة الثانوية، كان مُدرّس الأحياء يأتي لي بالسمك والضفادع كي يشرّحها، متابعًا: "مُدرّسينا كانوا عظماء ونحترمهم احترام شديد".
وأضاف "الباز" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد": أنه عندما كنا نجتمع أنا وأصدقائي في الشارع للحديث، ويمرّ أحد معلمينا كنا نصمت احترامًا له حتى لا يسمع صوتنا".
وأوضح الدكتور فاروق الباز: أن المُعلم في هذا الزمن لم يصبح معلمًا، بل أصبح شخصا يُعطيه الطالب المال حتى يكشف له كيف يتخطى الامتحان، متابعًا: الدروس الخصوصية مصيبة وإهانة للمعلم؛ حيث أصبح المُعلم كبائع الفول والطعمية يعدّي يبيع ويمشي، حسب تعبيره".
وأضاف "الباز" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد": أنه عندما كنا نجتمع أنا وأصدقائي في الشارع للحديث، ويمرّ أحد معلمينا كنا نصمت احترامًا له حتى لا يسمع صوتنا".
وأوضح الدكتور فاروق الباز: أن المُعلم في هذا الزمن لم يصبح معلمًا، بل أصبح شخصا يُعطيه الطالب المال حتى يكشف له كيف يتخطى الامتحان، متابعًا: الدروس الخصوصية مصيبة وإهانة للمعلم؛ حيث أصبح المُعلم كبائع الفول والطعمية يعدّي يبيع ويمشي، حسب تعبيره".