فاروق الباز: الدروس الخصوصية جعلت المُعلم مثل بائع الفول

قال الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن البعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية: "إنه عندما كان طالبًا في المدرسة الثانوية، كان مُدرّس الأحياء يأتي لي بالسمك والضفادع كي يشرّحها، متابعًا: "مُدرّسينا كانوا عظماء ونحترمهم احترام شديد".



وأضاف "الباز" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد": أنه عندما كنا نجتمع أنا وأصدقائي في الشارع للحديث، ويمرّ أحد معلمينا كنا نصمت احترامًا له حتى لا يسمع صوتنا".



وأوضح الدكتور فاروق الباز: أن المُعلم في هذا الزمن لم يصبح معلمًا، بل أصبح شخصا يُعطيه الطالب المال حتى يكشف له كيف يتخطى الامتحان، متابعًا: الدروس الخصوصية مصيبة وإهانة للمعلم؛ حيث أصبح المُعلم كبائع الفول والطعمية يعدّي يبيع ويمشي، حسب تعبيره".

