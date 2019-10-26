محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "البرنس"

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بتواجده في الجامعة الأمريكية مؤخرًا وتكريمه وسط الطلاب، مشيرًا إلى أن ما نشر حول قيامه بتقديم حفلًا غنائيًا داخل الجامعة كان غير صحيح، فهو تكريم فقط وسط الطلاب، متمنيًا أن يقدم خلال الفترة المقبلة حفلات في جميع الجامعات داخل مصر.



وتحدث "رمضان "في تصريحات لـ"الدستور"، عن مسلسل "البرنس"، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجي، للمنتج تامر مرسي، قائلًا: "العمل من الممكن تغيير اسمه، وسيكون من إخراج محمد سامي، فهو من أهم مخرجي الدراما في مصر".



وأضاف "رمضان" أنه عمل مع محمد سامي في مسلسل "الأسطورة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فاق جميع التوقعات، وكان نقلة للدراما التليفزيونية المصرية في تلك الفترة، إضافة إلى أنه عمل معه فيلم "جواب اعتقال"، وكان فيلمًا مهما لمرحلة تمر فيها البلاد بظاهرة الإرهاب، مؤكدًا أنه سوف يبدأ خلال أسابيع تصوير المسلسل، وأن فريق العمل ككل يحاول تقديم عمل يفوق كل الأعمال السابقة منها "ابن حلال، الأسطورة، نسر الصعيد، زلزال".



وعن السينما قال الفنان محمد رمضان، إنه خلال الفترة الماضية قد تعاقد على تقديم فيلم سينمائي يحمل اسم "مو"، مؤكدًا أن الفيلم اجتماعي أكشن، وسيرى الجمهور من خلاله أكشن لم يقدم من قبل في السينما المصري، إضافة إلى أن الفيلم تم وضع له ميزانية كبيرة، وخاصة أنه يتطلب السفر إلأى الخارج، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنياوي الذي عمل معه في فيلم "شد أجزاء".



وأشار "رمضان" إلى أن الفيلم الجديد، يحكي قصة شاب سافر إلى أمريكا عقب أحداث 11 سبتمبر، وقابل كثير من المعاناة التي تلقاها العرب بعد تلك الأحداث، وذهب وترك عائلته من أجل البحث على لقمة العيش هناك؛ إلا أنه يتعرض لأزمات كثيرة تعثر صعوده، ولكن يحدث له موقف في أحد شوارع الولايات المتحدة مما يجعله يقف بموقف رجولي مع هذا الشاب الأمريكي، الذي بعد الدفاع عنه يأخذه الشاب ليعرفه على والده ثم يكتشف أن والد هذا الصبي، هو أحد رجال المافيا العالمية في نيويورك، مؤكدًا أن كل ذلك يمثل أول عشر دقائق من الفيلم نفسه.