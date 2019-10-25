طلب التحريات فى انهيار شرفة عقار بالمنتزه بسبب الأمطار

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة فيكتوريا شرقي بسبب الأمطار الغزيرة، وطلب ملف العقار من الحي.



وتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط شرفة العقار رقم 24 شارع ممتاز باشا خلف قسم شرطة المنتزه أول، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع البلاغ.



ومن جانبه، قال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، ووضع حواجز خشبية حوله حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.



كانت موجة من الطقس السيئ، ضربت سواحل الإسكندرية، فجر اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موج البحر.