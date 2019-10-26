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فن

أبرزهم "الكينج".. تأجيل حفلات المطربين بسبب الأمطار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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تسببت الأمطار التي شهدتها البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، في تأجيل عدد من المشاريع الفنية، والحفلات الغنائية لعدد من المطربين الكبار في مصر، وكان على رأسهم حفل المطرب تامر عاشور، الذي كان مقررا إقامته، بأحد النوادى على طريق مطار القاهرة الدولي والذي شهد محيطه سيولًا كبيرة من الأمطار.

وتسببت الأمطار في تقديم موعد الحفل حتى 8 نوفمبر المقبل، بعدما شهدت الساحة التي كانت ستقام فيها الحفل أمطارًا غزيرة جدًا، بينما قال تامر عاشور في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يعتذر لكل جماهيره التي كانت تنتظر قيام الحفل في موعدها الملغي.

وكان قد قام المطرب تامر عاشور بعمل بروفات خاصة بحفلته الغنائية، وخاصة عندما أعلن أنه سوف يقدم عدد من أخر ألبوماته الغنائية والذي حمل اسم "أيام"، وحق نجاحًا كبيرًا، وكان من بين تلك الأغنيات الخاصة بالألبوم: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".

على الجانب الأخر، فقد اعتذر المطرب أدهم سليمان لجمهوره هو الآخر، بسبب هطول الأمطار، إضافة إلى أنه وجه اعتذارا إلى مسؤولي حفله بعدم الحضور بشكل نهائي في تلك الحفلة التي كان سيشارك فيها عدد كبير من المطربين، ومن بينهما الفنانة الجزائرية هنادي، والدى جى رامي بلازن، بينما تلقى مؤخرًا أدهم سليمان عدد من الحفلات الكثيرة بسبب النجاح الذي حققه مؤخرا، خاصة بعد أن طرح كليب "حكايتنا" الذي كان من كلماته وألحانه، وتوزيع ومكس وماستر محمد سامي.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل المطرب الكبير محمد منير، عن تأجيل الحفل الذي كان مقررا إقامته في نادي هليوبوليس الشروق، إلى 15 نوفمبر من الشهر المقبل، بسبب التجهيزات الضخمة التي طلبها المطرب محمد منير من إدارة النادي ومنظم الحفل، بعد كانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ ما يقرب من 10 أيام عن وجود أمطار غزيرة، وهو ما دفع منير لأن يطلب التأجيل لفترة ليتم التحديد في موعد نهائي ليوم 15 نوفمبر.
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