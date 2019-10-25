بعد أزمة حمو بيكا.. أكاديمية تطالب بضم مغني المهرجانات للنقابة

طالبت الدكتورة ياسمين فراج، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، بضم مغني المهرجانات لنقابة الموسيقيين، موضحة أن عملهم خارج إطار النقابة خطر على المجتمع.



وقالت خلال لقائها ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"المهرجانات فن له جمهوره ويجب ضم المهرجانات إلى النقابة للرقابة عليهم، حتى لو هنخترع لهم فئة".



وأضافت:"المهرجانات ظاهرة موجودة، وتركها دون تقنين، سيزيد انتشارها، وكذلك المنع هيأكدها، الممنوع مرغوب، وهؤلاء لديهم جمهور بالفعل".



وأشارت فراج، إلى أنه لا يوجد إحصاء بحجم جمهور المهرجانات.



وتفجرت خلال الأيام الماضية أزمة المهرجانات، بعد رفض نقابة الموسيقيين، منح مغنى المهرجانات حمو بيكا، تصريحا للغناء.

