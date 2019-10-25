لماذا يستحق مو شارة القيادة؟



فى عالم كرة القدم المحترف، يكون الحديث عن كرة القدم ذاتها بجوانبها الفنية وتفاصيل خطط المدربين وقدرات اللاعبين، وحزمة اللوائح والقوانين التى تستهدف الارتقاء باللعبة هى الشغل الشاغل. بينما فى بلاد الهواة يتزايد الحديث عن أزمات كرة القدم، مواعيد البطولات، تأجيل المباريات، صراع الفضائيات، خلافات اللاعبين، غياب القوانين، عدم احترام النظم واللوائح، عندما تتابع أى فضائية رياضية فى مصر فإن الحديث الدائم هو عن مشاكل كرة القدم وخناقات المسئولين، وكل ما لا علاقة له بالأصل «لعبة كرة القدم».

ولأننا تخلصنا من أزمة جدول الدورى وصراع الأهلى والزمالك الأخير بالهروب وتأجيل البطولة، فإننا كنا فى حاجة لأزمة جديدة؛ كى نقضى فيها فترة الراحة الطويلة.

وبدلًا من الانشغال بمستقبل المنتخب الأوليمبى، والبحث عن حلول لأزمة المسابقات التى لا تنتهى، رفض حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن نحصل على قسط من الراحة، فابتدع أزمة جديدة جعلت الجميع يتراشق حولها، بعدما أبلغ أحمد فتحى، قائد المنتخب، بأنه سيمنح شارة القيادة لمحمد صلاح. ولأن «فتحى» يشعر بالمظلومية ويعرف أنه يعمل فى منظومة تغيب عنها الاحترافية، قرر التعامل بالمبدأ ذاته وحشد كل أدواته وقوته بالاتصال ببعض الصحفيين المقربين لإطلاق حملة يعلن من خلالها رفضه الأمر، وحشد جيوش الجماهير الأهلاوية عبر السوشيال لدعم موقفه وهو ما حدث.

من المخطئ هنا فى هذه الأزمة؟ وهل يستحق صلاح شارة القيادة؟ وكيف يتصرف البدرى؟

فى حقيقة الأمر فإن حسام البدرى هو المسئول الأساسى عن الأزمة، لأنه كان عليه قياس ردة فعل أحمد فتحى بشكل غير مباشر قبل أن يتخذ القرار النهائى، وكان مطالبًا بأن يحدد موقفه، فإذا أراد صلاح قائدًا فعليه استبعاد فتحى، الذى لم يعد أمامه الكثير فى الملاعب ولن يستمر حتى مونديال ٢٠٢٢، أما إذا أراد غير ذلك فما كان هناك داع لتحويل الشارة لصلاح دون الالتزام بالمعايير والأعراف التى نتقلدها هنا فى مصر بصرف النظر عن قيمة النجم. أما عن مدى أحقية صلاح بارتداء شارة القيادة، فمن غير المنطقى التشكيك فى ذلك.

ومن غير المنطقى أن نقول إن فلانًا يمتلك تاريخًا أكبر من صلاح يؤهله لارتداء الشارة، لأنه وببساطة شديدة ما فعله «صلاح فى آخر موسمين أفاد سمعة ومكانة مصر أكثر مما أفادت كل بطولات إفريقيا التى توجنا بها، إذا أراد البعض الارتكان إلى عامل التاريخ، فالتاريخ والعالم سيذكر ان «صلاح» أكثر من أجيال مصرية مجتمعة، فهذا المعيار ظالم لـ«فتحى» ولأى لاعب آخر. الكثيرون يعتبرون بطولات «فتحى» مع الأهلى ومنتخب مصر تاريخًا وتبقى إنجازات «صلاح» الفردية أمامه مجرد أرقام، وهؤلاء يقيسون بمعايير محلية ولا ينظرون للكيفية التى يقيِّم بها العالم حولنا النجوم والبطولات.

ما حققه «فتحى» من بطولات، سواء مع الأهلى أو المنتخب حققه عشرات بل ومئات اللاعبين وسيحققه الآلاف لاحقًا، بينما ما حققه «صلاح» لم يحدث على مدار مائة سنة كرة قدم، وسنحتاج إلى عشرات السنين لنكررها.

لا يمكن بأى حال أن يقترن رابع أفضل لاعب فى العالم فى عصر ميسى ورونالدو بأى لاعب محلى، ولا يمكن بأى شكل أن نضع هداف البريميرليج وبطل دورى أبطال أوروبا فى كفة توازيها كفة لاعب بل وفريق محلى كامل.

نعم شارة القيادة لا تعترف بالنجومية قدر اعترافها بالسمات والملكات الشخصية، لكن الارتكاز على تاريخ «فتحى» وهم لا يعترف به العالم. «صلاح» قيمة وسلعة استثنائية علينا الحفاظ عليها بعدم الحشد ضده، وإذا كنا نريد الدفاع عن «فتحى» فهناك ذرائع أخرى يمكننا الاستعانة بها، مثل الالتزام بمعيار الأقدمية، رغم أن كل الأندية والمنتخبات الكبرى لم تعد تعترف بذلك، وتمنح الشارة إما بنظام الانتخاب داخل غرف الملابس، أو باختيار الجهاز الذى قد يرى لاعبًا صغيرًا قادرًا على تحمل المسئولية. ثم يتذرع البعض بالقول بأن «صلاح» لم يقدم شيئًا للمنتخب، والحقيقة أن هذا غير حقيقى، فصعودنا إلى المونديال بعد غياب ٢٨ عامًا فى حد ذاته إنجاز عظيم جدًا، ولا يخفى على أحد أننا صعدنا بفضله وحده، وأننا كنا أمام «فريق باصى لصلاح»، وجيل جميعنا ننتقده ونراه غير مؤهل لتمثيل المنتخب مقارنة بالأجيال الماضية.

إذا كان «فتحى» أحد من أسهموا فى تحقيق بطولات للمنتخب وسط عظماء وجيل من الأساطير، فـ«صلاح» حملنا وحده إلى المونديال وسط صغار ومحدودى المواهب.

وبعيدًا عن كل هذه التفاصيل فـ«صلاح» ليس فى حاجة لشارة قيادة، بل فى حاجة أكبر لتخفيف تلك الأعباء من على عاتقه، والتركيز فقط فى أدواره الفنية، لكن الانحياز لـ«فتحى» أو أى لاعب آخر على حساب «صلاح» هو الظلم بعينه، وشعور «صلاح» بغياب الحماية الأهلاوية والزملكاوية التى تحيط ببعض النجوم أمر يفقده حماسة الدفاع عن ألوان المنتخب، فحافظوا عليه ولا تكرروا فعلة الأرجنتين مع ميسى.



