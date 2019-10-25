إصابة سائقين فى حادث سيارة بالعاشر بسبب سوء الطقس

أصيب سائقين في تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي أمام نادي الرواد في العاشر من رمضان، منذ قليل، بسبب سوء الأحوال الجوية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا بالحادث وانتقلت قوات الأمن والمرور لرفع آثاره وإعادة فتح الطريق، وتم نقل السائقين لمستشفى التأمين.