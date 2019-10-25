العاملون فى الـ«100 ألف صوبة زراعية»: توفر المنتجات بسعر تنافسى

كامل: إتمام التركيبات بأقل الخسائر





سليمان: السنتيمتر الواحد فى التنفيذ بيفرق













أشاد معتز سليمان، صاحب إحدى شركات المقاولات التى اشتركت فى إنشاء المشروع، وهو من أبناء سيناء، بحرص القوات المسلحة على مشاركة أكثر من شركة مقاولات فى المشروع، لمنع الاحتكار، وهو ما مكن شركته من المساهمة فى إنشاء المشروع، الذى يفتخر به بشدة، ويعتبره «الأهم فى حياته المهنية».

أبوالفضل: لا مجال لأى تأخير فى تسليم الأعمال















«بعدما أنجزت الجزء المخصص لى فى المشروع، كنت فخورًا بعملى، وفخورًا ببلدى، وسعيدًا لأن الرئيس عبدالفتاح فكر فى مثل هذا المشروع الذى سيوفر لنا جميع المنتجات الزراعية بتكاليف قليلة تكاد لا تذكر، وعلى الرغم من رهبتى فى البداية، إلا أننى فزت بنهاية سعيدة، وخبرة كبيرة فى إنشاء الصوب الزراعية».. بهذه الكلمات بدأ إسلام أبوالفضل، مهندس مساحة، حديثه عن مشاركته فى المشروع. وأضاف «أبوالفضل»: «فى بداية المشروع كنا خائفين، لأنه جديد علينا، ففكرة إنشاء الصوب الزراعية كانت جديدة على مسامعى، ولم أشارك فى مثل هذه المشروعات من قبل، لكنى اكتشفت أنه أضاف لى خبرة كبيرة». وكشف عن أن طبيعة عمله ترتبط بجميع مراحل المشروع منذ بدايته وحتى نهايته، بحكم عمله كمهندس مساحة، موضحًا: «كنت مسئولًا عن تمهيد المرحلة الأولى من المشروع، استعدادًا لمرحلة البناء والتركيبات، لأن تسوية الأرض تمهيدًا للبناء تحتاج إلى مساحات وقياسات معينة، وكنت مسئولًا عن تسليمها بالشكل المطلوب مع زملائى من المهندسين والمشرفين».

عبدالله: كنا نرفض الإجازات رغبة فى الإنجاز









أمين: سافرنا إسبانيا لاكتساب الخبرات





شعيب: تعاملنا مع تربة صخرية.. والعوائق فى البداية فقط













محمد شعيب، المهندس المدنى، الذى أتى من جنوب مصر إلى شمالها، وبالتحديد فى مدينة «الحمام»، حتى يشارك فى مشروع الـ١٠٠ ألف صوبة زراعية، يقول: «على الرغم من أنى تركت أسرتى ٤ أشهر متواصلة، وبحثت عن سكن مع زملائى فى مدينة الحمام بالقرب من المشروع، إلا أنها التجربة الأهم فى حياتى كلها».

إيهاب: وفرنا كميات كبيرة من المياه بتقنيات حديثة

رأفت: أصعب من بناء الطرق والكبارى













قال مصطفى رأفت، مهندس تنفيذى بالمشروع، إن معظم المشروعات التى شارك فيها كانت مشروعات طرق وكبارى، ومعروف أنها الأصعب فى مجال البناء، بسبب الدقة المطلوبة فى المسافات والارتفاعات والمنحنيات، لكنه بعدما شارك فى الصوبات أيقن أنها الأصعب. وأوضح «رأفت» أن صعوبة إنشاء الصوب الزراعية تكمن فى إنشاء الصوبة بدرجة ميل معينة ومحددة يجب الالتزام بها، مراعاة لسقوط الأمطار حتى يضمن وصولها إلى جميع الزراعات، لذا كان الاستشاريون الإسبان يتسلمون منهم الصوبة أولًا، ثم يعاينونها بالنظر، ويتأكدون من مناسبة درجة انحدار أرض الصوبة، ومن ثم معاينة المقاسات والمواصفات الفنية ومقارنتها باللوحات، وتابع: «هؤلاء كانوا المسئولين عن إنشاء الصوبات الإسبانية لخبرتهم الواسعة واعتبارهم أوائل دول أوروبا فى هذا المجال».

تؤكد «الجبتانا»، وهى أسفار التكوين المصرية، أقدم نصوص تحكى عن بدايات ظهور مصر حول نهر النيل، أن المصريين هم أول مجموعة بشرية مارست الزراعة بشكل منظم ودائم، لذا ليس غريبًا أن تواكب مصر أحدث الأساليب الحديثة فى الزراعة، وتأتى بعد إسبانيا على مستوى العالم فى الزراعة بأسلوب الصوب الزراعية. حلم الزراعة بأسلوب الصوب الزراعية بدأ قبل ٣ سنوات، عندما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بدخول مصر مجال الصوبات الزراعية عبر مشروع الـ١٠٠ ألف صوبة، وذلك بعدما تمت دراسة محاور المشروع الرئيسية. وفى أغسطس ٢٠١٩، افتتح الرئيس المرحلة الثالثة من المشروع، فى قاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك بإجمالى ١٣٠٠ صوبة زراعية على مساحة ١٠ آلاف فدان ضمن قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية. «الدستور» حاورت عددًا من المقاولين والمهندسين والمشرفين على مشروع الصوب الزراعية، واستمعنا إلى قصصهم وتضحياتهم لإتمام المشروع فى وقت قياسى.قال المهندس أحمد كامل، مهندس مقاول فى إحدى الشركات التى أسهمت بأعمال فى المشروع، إن الهدف من إنشاء صوبات بهذه المساحات الضخمة هو سد الفجوة الغذائية فى مصر، بتوفير المنتجات الزراعية المختلفة فى الأسواق للمواطنين بسعر منافس وفى متناول الجميع، وتجنب اللجوء إلى استيراد أى أنواع منها، ما يجعل من هذه الصوبات مشروعًا استراتيجيًا بامتياز. وكشف «كامل» عن أنه كان مسئولًا عن إنشاء ١٠ صوب زراعية، وعمل بها قرابة سنتين حتى أنجز الجزء المختص به على أكمل وجه، وبدأ حصاد الإنتاج والمزروعات بأيدى العاملين فى المشروع، لافتًا إلى أن مساحة كل صوبة تختلف عن الأخرى، وتستخدم فيها مواد ثقيلة جدًا. وذكر أن «الأعمدة الحديدية المستخدمة فى بناء الصوبات من الأحجام الثقيلة، وقد يبلغ وزن الحديد المستخدم فى إنشاء صوبة واحدة نحو ٨٠ طنًا، لذا استخدمنا معدات نقل ثقيلة من أنواع متقدمة، لإنجاز عملية التركيبات بأقل خسائر، كما دربنا العمالة على قيادتها واستخدامها»، مشيرًا إلى أن أعداد العمالة التى شاركت فى المشروع تتخطى الآلاف. وعن الصعوبات التى واجهتهم، قال «كامل»: «حالة الطقس كانت من أبرز التحديات التى قابلناها فى مرحلة بناء الصوب، لأن الموقع قريب من البحر وتفصلنا عنه بضعة كيلومترات فقط، حيث يكون الطقس سيئًا جدًا فى الشتاء، ما يجعلنا نوقف أى تركيبات لحين انتهاء سقوط الأمطار، وتحسن حالة الجو».وروى أنه فى إحدى المرات كادت إنشاءات الصوب تفسد نتيجة الرياح الشديدة، والعواصف، وحينها توقف العمال عن أى أعمال إنشائية لحين انتهاء العاصفة، موضحًا أنه «فى فترات الطقس السيئ تصدر أوامر بتوقف العمل فى الموقع، لأن شد المشمع على الصوبة فى هذه الأجواء قد يؤدى إلى مقتل العامل أثناء الشد، ما يجعلنا نوقف الأعمال بشكل مؤقت».وأوضح «سليمان»: «بدأت شركتى تنفيذ الجزء المحدد لها فى المشروع بعد الانتهاء من تسويات الأرض وتمهيدها لبدء عملية بناء وتركيب الصوبات، وهى المرحلة الأصعب بسبب دقة القياسات المطلوبة، لأن الخطأ فى سنتيمتر واحد يجعل الصوبة كلها غير متسقة».وأشار إلى وجود ٣ أنواع من الصوب الزراعية فى المشروع، المصرى، والإسبانى، والمصرى الإسبانى، موضحًا أن جميعها يختلف من حيث البناء والتركيبات والمساحة نفسها.وعن طبيعة العمل فى الموقع، قال: «كنت أتابع العمل مع جميع مهندسى وعمال الشركة، لمعرفة ما تم إنجازه أولًا بأول معهم، وكنت أتمم على الشغل وأتسلمه بنفسى حسب المواصفات والقياسات، وفى حال وجود أى خلل أو اختلافات عن اللوحات المقررة، كان يعاد العمل من جديد إلى حين إنجازه، كما طلبته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».وأقر بمواجهتهم أزمات عديدة، لكن بفضل التخطيط الجيد من الإدارة، ومن مسئولى ومهندسى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استطاعوا التغلب عليها جميعها، من أجل تسليم المشروع فى الموعد المحدد والمتفق عليه مع القوات المسلحة، لأنه «لم يكن هناك مجال لأى تأخيرات، فالتعامل كان فى غاية الصرامة من أجل خدمة بلادنا».جاء توزيع الشركة التى يعمل بها إسماعيل عبدالله، مهندس مساحة، فى موقع العمل الخاص بالصوب الزراعية فى قاعدة محمد نجيب العسكرية، ضمن المراحل الأولى لتنفيذ المشروع، حيث بدأوا العمل فى الموقع من الصفر، وكان من أوائل المهندسين الذين ذهبوا إلى هناك، وفق ما يقول.وأضاف «عبدالله»: «كنت مسئولًا عن تسليم عدد من الصوب الزراعية، تبلغ مساحة الواحدة منها ١٢ فدانًا أو ما يزيد، ودورى فى المشروع كان يبدأ برفع مساحات الأراضى فى الجزء المخصص لى، بالإضافة إلى متابعة عمليات التسليم مع المكتب الاستشارى والشركة الوطنية»، مشددًا على أن «الدقة المتناهية كانت أهم قواعد الأعمال كافة».وإلى جانب رفع مساحات الأراضى، كان «عبدالله»، وزميل آخر من مهندسى المساحة، مسئولين عن تسلم لوحات المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ودراستها جيدًا من حيث المقاسات والمواصفات والمناسيب المطلوبة، ثم بداية تنفيذها على أرض الواقع.واختتم: «أنا من أبناء الإسكندرية، وحياتى كلها فى المشروع، لم يكن متاحًا أن نأخذ إجازات فى أوقات كثيرة، ووصلنا لمرحلة أننا نرفض الإجازات لإنجاز المطلوب منا ورؤية نتيجة تعبنا على أرض الواقع».وصف مصطفى أمين، مهندس استشارى، مشروع الصوب الزراعية بأنه «مشروع استراتيجى ليس له مثيل فى الشرق الأوسط وربما فى العالم أجمع، لأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خططت فيه لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية، وهو رقم ضخم جدًا إذا ما علمنا أن مساحات الصوب الزراعية تبدأ من فدان إلى ١٢ فدانًا للصوبة الواحدة».وأضاف «أمين»: «مصر الدولة الأولى عربيًا التى فكرت فى تنفيذ الصوب الزراعية، فى إطار رؤية استراتيجية للحد من استهلاك المياه فى أساليب الزراعة التقليدية التى تحتاج إلى الرى بالغمر واستخدام مياه بكميات كبيرة، فالدولة فكرت فى مواجهة هذه الأزمة من خلال تنفيذ مشروع الصوب الزراعية فى فترة زمنية وجيزة، لمواجهة أزمات العجز المائى، لأن الصوب تتميز بندرة احتياجها للماء، وتحتاج فقط للرى بالتنقيط كل عدة أيام».وكشف المهندس الاستشارى عن أنه قبيل المشروع وفى مراحله الأولى، ذهب عدد من المهندسين، كان من بينهم، فى بعثات إلى إسبانيا، باعتبارها الدولة الأولى فى مجال الصوبات الزراعية، للاستفادة من خبراتهم فى ذلك المجال، والتعلم منهم نظريًا وعمليًا، من أجل العودة إلى مصر وتطبيق تلك الدراسات على أرض الواقع، بالإضافة إلى استعانة مصر بخبراء إسبان فى المشروع، خاصة فى مرحلة إنشاء الصوبات، حتى تم إنجاز مرحلة كبيرة منه، وشاهد الجميع الإنتاج المتميز.وكشف عن أن دوره كان يسبق عملية إنشاء وبناء الصوبات، فكان منوطًا به مع فريقه أن يعد الأرض ويجهزها استعدادًا لمرحلة البناء، واصفًا مسئولياته بالأصعب، لأن «أصعب عمل فى أى موقع أو مشروع هو بدايته ومراحله الأولية، وتجهيزه من الصفر».وأضاف: «كنا نتعامل مع تربة صخرية، واستخدمنا المعدات الثقيلة لتسويتها، وبمجرد الانتهاء من تسويات كل أرضيات المشروع، تأتى مرحلة التشييد التى لا تستغرق الكثير من الوقت، لذا الصعوبة تكمن فى البدايات».واستكمل متحدثًا عن الصعوبات التى واجهتهم: «من بين الصعوبات التى واجهتنا أن الصوب الزراعية تعتبر تقنية وتكنولوجيا جديدة يتم إنشاؤها فى مصر، ولم تكن لدينا المعرفة والخبرة الكافية عنها، ونحن كمهندسين لم نعمل فى موقع كهذا من قبل، فلم تنشأ صوب زراعية فى مصر بهذه المساحة، وكان مطلوبًا منا أن ننجز ١٠٠٠ صوبة زراعية بمساحة ١٢ فدانًا للصوبة الواحدة»، مشددًا على أن هذه العوائق كانت فى بداية المشروع فقط، لكن «بمجرد أن انتظمنا فى العمل وأدركنا ماهية المشروع، أصبح لا وجود لأى صعوبات أو عوائق لدينا».عبر محمد إيهاب، شاب فى بداية العشرينيات، عن فخره بقضاء فترة خدمته العسكرية فى مشروع الصوب الزراعية، قائلًا: «تشرفت بقضاء فترة جيشى وخدمتى فى مشروع الصوب الزراعية، حيث قضيت قرابة سنة وأنا أعمل فى الموقع كمشرف على جميع أعمال التسويات والبناء».وأوضح «إيهاب» أن دوره فى المشروع كان الإشراف على أعمال تسوية الأرض من حيث الردم أو القطع، لجعلها مستوية وممهدة لبدء مرحلة بناء الصوبات، ومشرفًا أيضًا على تركيبات قطع الحديد فى أماكنها المحددة، بحسب الأكواد الخاصة بها، ومراعاة أقواس الشدادات العلوية لكل صوبة.وأشار إلى أن تقنية «التربة البديلة» المستخدمة فى زراعة الصوبات توفر كميات كبيرة من المياه، لأنها تعتمد على الرى بالتنقيط على فترات، فضلًا عن عمل الصوبات بتكنولوجيا خاصة فى التظليل والتهوية، فهناك تهويات علوية عن طريق شفاطات لطرد السخونة، وتهويات أخرى جانبية، مع الحفاظ على عدم دخول الحشرات نهائيًا لضمان محاصيل زراعية آمنة وجيدة. وكشف عن أنه لم يجد صعوبة فى العودة إلى المشروع من جديد كمدنى، بعد انتهاء فترة تجنيده، واكتسابه العديد من المهارات، خلال المرحلتين، مختتمًا: «مشروع الصوب الزراعية يوفر جميع المحاصيل الزراعية بكميات وفيرة، وبكفاءة أعلى».واختتم: «روح التعاون والمساعدة فيما بيننا ساعدتنا على تجاوز أى صعاب وتخطى أى مشكلات. جميع اهتمامنا كان منصبًا فى إنجاز مهمات ومراحل المشروع فى التوقيت المطلوب، وكان زملائى فيه هم عائلتى الثانية التى عايشتها طوال فترة التنفيذ، وافتقدتها كثيرًا عندما انتهيت من أعمالى».