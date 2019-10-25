"النقل": خطة طوارئ للانتشار والتعامل مع تجمعات الأمطار

قال المهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، إنه تم وضع خطة لتوزيع فرق الطوارئ في كل أنحاء الجمهورية، وأن تلك الفرق تتعامل فوريا عقب هطول الأمطار لضمان سهولة تنقل المواطنين وانسيابية الحركة المرورية في الطرق التابعة.



وأشار "سمير" إلى أنه من ضمن الطرق التي قامت فرق الطوارئ بالتعامل الفوري معها محور التعمير بالإسكندرية وطريق السويس، حيث قامت تلك الفرق بتصريف المياه والاطمئنان على حالة الطريقين الفنية، لافتا إلى أنه يتابع التقارير الواردة من كل مناطق الهيئة عن حالة الطرق على مدار الساعة.



وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا مع الإدارة العامة للمرور بشأن متابعة الحركة المرورية بالطرق.