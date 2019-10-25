المهمة المستحيلة.. كيف يتحرك بينى جانتس لتشكيل حكومة جديدة؟

بعد فشل بنيامين نتنياهو، زعيم حزب «الليكود»، فى تشكيل حكومة جديدة، خلال المهلة المحددة، قرر الرئيس رءوبين ريفيلين منح بينى جانتس، رئيس تحالف «أزرق أبيض»، المنتمى إلى تيار الوسط، مهمة تشكيل الحكومة، باعتباره أكبر الفائزين بمقاعد «الكنيست» فى الانتخابات الأخيرة، ورغم أن كل التوقعات تشير إلى أن «جانتس» لن ينجح فى مهمته، ما سيؤدى إلى تنظيم انتخابات ثالثة، قد تعقد فى مارس المقبل على الأغلب، بدأ رئيس «أزرق أبيض» محاولاته لتفادى الفشل، وذلك من خلال ٣ سيناريوهات متوقعة، أهمها الرهان على انشقاق معسكر «الليكود». «الدستور» تستعرض فى السطور التالية تفاصيل هذه السيناريوهات، بجانب الأيديولوجية والأفكار التى يتبعها «جانتس» ويؤمن بها، وصولًا إلى مصير «نتنياهو» من قضايا الفساد المتهم فيها.





زعيم «أزرق- أبيض» يراهن على حدوث انشقاق فى معسكر «الليكود»



رجحت تقارير عبرية أن يفشل «جانتس» فى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، موضحة أن فرصه فى النجاح «شبه معدومة».

وقالت تقارير إن نجاح «جانتس» ربما يحتاج إلى إحداث «معجزة سياسية» عبر ٣ سيناريوهات، يتمثل أولها فى حدوث خيانات داخل معسكر الليكود، وثانيها فى جمع الأحزاب العلمانية مع المتشددين الدينيين فى حكومة واحدة، وأخيرًا الحصول على دعم من القائمة العربية المشتركة أو المتدينين وتأمين التحالف مع أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» فى الوقت ذاته، وكلها حلول تواجه مشكلات حقيقية تعرقل حدوثها على أرض الواقع.

وحول السيناريو الأول، المتمثل فى الخيانة الحزبية، قال المراقبون إنه من الصعب أن ينجح «جانتس» فى جعل الأحزاب اليمينية المنضوية تحت معسكر الليكود تتخلى عن دعمها «نتنياهو»، فى ظل بحث الأول عن دعم القائمة العربية المشتركة التى أكد مساعدوه رغبتهم فى دعوتها لمفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومى.

وذكرت تقارير أن آخر مرة دُعيت فيها الأحزاب العربية إلى مفاوضات الائتلاف الحكومى كانت فى عام ١٩٩٩، عندما ترأس الحكومة إيهود باراك، المنتمى وقتها لحزب العمل اليسارى.

ووفقًا لذلك، يؤكد المتابعون أن «جانتس» سيلجأ أولًا إلى التحرك نحو إحداث انقسامات داخل حزب الليكود نفسه، أو جذب قسم من تكتل معسكره الذى يضم أحزاب اليمين ومجموعات «الحريديم» المتشددة دينيًا، عبر إقناعهم بالتخلى عن شخص «نتنياهو»، وهو أمر صعب فى ظل طبيعة التحالف الذى يبدو حتى الآن متماسكًا خلف زعيم الليكود ورافضًا خيانته.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن «جانتس» بدأ بالفعل اتصالاته مع قيادات الليكود لإقناعم بالخروج على «نتنياهو»، كاشفة عن أن الرد تمثل فى عدم رغبة أى منهم فى خيانته، ما يعنى أن حدوث أى تحالف مع «أزرق- أبيض» لن يكون إلا بموافقة «نتنياهو» نفسه.

وكشفت صحف عبرية عن أن «جانتس» يسعى حاليًا إلى مناورة تكتيكية تتمثل فى محاولة كسب بعض أعضاء الكنيست عن حزب الليكود فى تحالفه، خاصة هؤلاء النواب المهددين بفقدان مقاعدهم حال إعادة الانتخابات، باعتبارهم سيدفعون الثمن الأكبر لتعنت «نتنياهو»، الأمر الذى يمكن أن يكسبه عدة مقاعد، رغم صعوبة ذلك.

أما عن السيناريو الثانى المتعلق بضم الأحزاب المتدينة من اليهود «الحريديم»، فإن التحرك فى هذا الاتجاه يواجه تحفظًا من هذه الأحزاب تجاه «يائير لابيد»، رئيس حزب «هناك مستقبل» المنضوى ضمن تحالف «أزرق- أبيض»، بسبب تاريخه المُعادى للمتدينين.

ورغم التقارير الأخيرة عن احتمالية قبول هذه الأحزاب دخول تحالف «جانتس»، إلا أن هذا السيناريو يواجه صعوبة كبيرة تتمثل فى كون إحدى أهم رسائل «أزرق- أبيض» لجمهوره فى أثناء الانتخابات كانت تدور حول علمانية الحكومة، ما أسهم فى تفوقها على خصومها، وهو ما لا يمكن التضحية به فى ظل احتمالات التوجه إلى انتخابات ثالثة.

ويواجه السيناريو الثالث، المتمثل فى تأمين ضم «ليبرمان» إلى حكومة واحدة مع الأحزاب العربية أو المتدينين المتشددين، صعوبة بالغة، خاصة أن الرجل أعلن مسبقًا أنه لن يجلس مع «الحريديم» فى حكومة واحدة، كما أنه يصف القائمة العربية المشتركة بـ«العدو»، ما يجعل هذا السيناريو مستحيلًا.

كما يواجه سيناريو الجمع بين «ليبرمان» والقائمة المشتركة دعاية سلبية من «نتنياهو» نفسه، الذى حذر فى فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، من المؤامرة المقبلة التى أسماها «خطة جانتس ولابيد وليبرمان السرية»، التى تضمن إقامة حكومة أقلية بدعم من رموز القائمة النائبين أحمد الطيبى وأيمن عودة، معتبرًا أنها ستكون «حكومة كارثة» لا يمكنها مواجهة إيران وحزب الله وحماس.



رئيس الأركان الأسبق يعارض إقامة دولة فلسطينية ويدعم الحرب على غزة.. ويؤيد البقاء فى «غور الأردن»





رغم أنه يُحسب على تيار «اليسار- وسط»، تثير مواقف «جانتس»، الذى شغل فى وقت سابق منصب رئيس أركان جيش الاحتلال، الشكوك حول حقيقة ذلك الوصف، لأنه رجل يتبع الفكر اليمينى المتشدد فى الأمور العسكرية والسياسية.

ففى مقابلة له مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سُئل «جانتس» حول إمكانية تطبيقه أجندة حزب «العمل» و«المعسكر الديمقراطى»، وهل يعتبر نفسه «يساريًا»، فأجاب: «أنا رجل وسطى، أميل إلى بعض الأمور من اليمين، وأميل إلى موضوعات كثيرة تعتبر من الوسط، وأخرى تحسب على اليسار، مثل الدفاع عن القضاء والمؤسسات الثقافية والديمقراطية».

ورغم أن «جانتس» يعتبر نفسه «ليبراليًا»، وأن ذلك الفكر لا يقتصر على «اليسار» فقط»، يميل جدًا إلى الفكر «اليمينى» فى القضايا السياسية والأمنية، وهو ما تعكسه رؤيته القائمة على أن «أى تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية ترتبط باعتبارات أمنية تتعلق بالكتل الاستيطانية».

كما يعكس ذلك كونه الرجل العسكرى صاحب التاريخ الصاخب والمعارك الساخنة فى هذا الإطار، فهو مَن تباهى فى أول فيديو دعائى له، خلال حملته فى انتخابات أبريل الماضى، بعدد الضحايا فى حرب غزة ٢٠١٤، وكم الدمار الذى ألحقه بقطاع غزة، وكلما حاول «نتنياهو» منع حرب جديدة على القطاع، كان «جانتس» يطلق تصريحات عنيفة ضد القطاع، ويدعم شن حملة عسكرية ضده.

وعلى الرغم من محاولته عدم التصريح كثيرًا عن الفلسطينيين، فهناك تصريحات يمكن من خلالها اكتشاف اتجاهه اليمينى هذا، فعندما اقترح «نتنياهو» ضم «غور الأردن»، قال «جانتس»: «نتنياهو لن يحقق وعده، بينما أنا مع البقاء فى غور الأردن إلى أبد الآبدين».

ومن برنامج حزبه الانتخابى، بدا أن «جانتس» لا يتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية، وحتى بعدما تحدث عن «إقامة دولة فلسطينية مجردة من السلاح» خلال انتخابات أبريل الماضى، عاد وتراجع عن ذلك فى انتخابات سبتمبر، قائلًا: «سنفحص خطة السلام للرئيس ترامب، حين تعرض علينا».

ويركز «جانتس» الغامض، كما تصفه تقارير إسرائيلية، فى حديثه دائمًا، على معارضة «نتنياهو»، وأنه جاء ليكون «المخلص» لإسرائيل، لكنه فى الوقت نفسه لا يظهر أيديولوجية واضحة، حتى لدى من انتخبوه، الذين منحوه أصواتهم لكى يتخلصوا من «نتنياهو»، ويعيدوا «اليسار» إلى الحكم، وليس إعجابًا ببرنامجه أو رؤيته.



اتهام أحزاب اليسار بالفشل السياسى.. ومحللون: لن تعود للحكم





يشير الواقع السياسى المعقد فى إسرائيل إلى أن تيار اليسار لا يزال يعانى من أزمة كبيرة، إذ لم يعد قادرًا على العودة إلى الحكم.

ويتعلق جانب من هذه الأزمة بعدم قدرته على التنبؤ الصحيح بالمستقبل، فتوقعات زعمائه لا تتحقق مرة تلو الأخرى، وعندما تفشل القدرة على التنبؤ بصورة مستمرة، فإن هذا يشير إلى أن من يفكر لديه قصور واضح.

قبل الانتخابات الإسرائيلية، فى أبريل الماضى تحديدًا، توقع اليسار أن يتم الكشف عن ملفات التحقيق ضد «نتنياهو» مع التوصية بمحاكمته، ما سيؤثر على مكانته وشعبيته وسيجعل فرصه قليلة فى الفوز، ولكن العكس هو ما حدث، فرغم القضايا التى تحوم حول الرجل، فإن الجمهور عاد وانتخبه مرة أخرى.

فى انتخابات سبتمبر الماضى، توقع اليسار أنه بعد فوز تحالف «أزرق أبيض»، فإن هذا الوضع سيخلق كتلة حاسمة ستضطر «نتنياهو» إلى الاستقالة، وثبت لاحقًا أن هذا غير صحيح، فلم يتنازل رئيس الوزراء السابق عن الحكم، ولم يتحدث عن الاستقالة ولم يطلب العفو من المحاكمة فى مقابل ابتعاده عن الحياة السياسية كما قال اليساريون.

كما تنبأ اليسار بأن الليكود سيتخلى عن «نتنياهو»، وأن الحزب الأكبر فى إسرائيل لن يكون مستعدًا للاستمرار مع رئيس وزراء تحيط به قضايا فساد، ولكن ثبت أيضًا أن هذا غير حقيقى، فحتى اليوم لم يتخل الليكود عنه، بل وقع زعماؤه على صحيفة ولاء له.

وحسب صحيفة «هآرتس»، فإن المعايير السياسية فى إسرائيل قد تغيرت، ولم يعد العالم القديم الذى عمل فيه نموذج اليسار بشكل جيد موجودًا، ولولا تحول «ليبرمان» فجأة إلى محارب من أجل حقوق العلمانيين لكانت إسرائيل الآن تعيش فى ظل ولاية خامسة لـ«نتنياهو».





اتجاه لخفض جرائم نتنياهو من الفساد إلى ارتكاب مخالفات



تكهنات كثيرة حول مصير «نتنياهو» تسوقها الصحف العبرية عبر محلليها، فى الأيام القليلة الأخيرة، بعد أن عاد المدعى العام الإسرائيلى، شاى نيتسان، لممارسة عمله بعد العطلة القضائية. ويباشر المدعى العام فحص الملفات الخاصة بتهم الفساد الموجهة لـ«نتنياهو»، لاتخاذ قرار قضائى بشأن تقديم لائحة اتهام من عدمه.

وبحسب تقارير عبرية فإن فريق الدفاع عن «نتنياهو» قدم ردودًا قوية على جميع التهم التى تلاحق «بيب»، مشيرة إلى أن المدعى العام سيتخذ قراره قبل نهاية شهر نوفمبر، أو أوائل ديسمبر المقبلين.

وخلال جلسات الاستماع عمل محامو «نتنياهو» على محاولة تخفيف الاتهامات ضده بتلقى أى رشاوى.

وبحسب تقارير، فإنه من المرجح إعادة التكييف القانونى للتهم لتكون مخالفات، وفى هذه الحالة سيكون من السهل أمام تحالف «أزرق أبيض» أن يعلن انضمامه لليكود، فى حكومة يتعاقب عليها «جانتس» و«نتنياهو» دون أن يكون تراجع عن وعده للناخبين بألا يشارك فى حكومة يرأسها ملاحق بتهم فساد.

