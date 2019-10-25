كيف استعدت الحماية المدنية والمرور لمواجهة سقوط الأمطار؟

استعدت الإدارة العامة للحماية المدنية بكل المحافظات بخطط واضحة لمواجهة الموجة المتقلبة، ورفعت درجة استعدادها للقصوى في جميع وحدات الإنقاذ بالتعاون مع كل إدارات المرور للوصول لمناطق البلاغات سريعا.



وخلال الأيام الماضية أجرت جميع الإدارات التابعة للحماية المدنية محاكاة للتعامل مع الأزمة بصفة دورية بهدف التحقق من جاهزية الأجهزة لمواجهة أي سيول مفاجئة، مثلما حدث من قبل وتم تدريب جميع الأطقم العاملة في مجال مواجهة السيول على المعدات الجديدة.



ورفعت الإدارة العامة للمرور، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، حالة الطوارئ وجهزت سيارات الإغاثة والكاميرات لمراقبة حركة السيارات تحسبًا لسقوط أمطار، والاستعداد لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.



وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.



ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية.



وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.