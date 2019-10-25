التنمية المحلية تكشف استعداداتها لمواجهة الأمطار والسيول

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن استعدادات الوزارة لمواجهة الأمطار والسيول التي ضربت البلاد اليوم.



وقال قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كان يتلقى تقارير من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وإدارة الأزمات، لمتابعة الأحوال الجوية.



وأضاف أن وزير التنمية المحلية أجرى عدة اتصالات مع السادة المحافظين، خاصة المحافظات الساحلية والدلتا وإقليم القناة وشمال وجنوب سيناء، لمراجعة كل الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة الأمطار، والاطمئنان على كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وتابع أنه تم التعامل مع تراكمات مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية من خلال شركة نهضة مصر وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في المنطقة الشمالية، وتم إصلاح محطة الصرف في منطقة قلعة قايتباي للعمل بكفاءة، بالإضافة إلى العجمي والسيوف وسيدي بشر والهانوفيل.



وأكمل: "أن محافظ الإسكندرية قرر أن غدًا السبت في الإسكندرية إجازة لمراجعة الحالة الإنشائية للمدارس".

