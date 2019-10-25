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مصر

"السياحة" توقف جميع الرحلات والأنشطة البحرية حتى السبت

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:00 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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وجهت وزارة السياحة تعليمات إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بالتنبيه على جميع شركات السياحة بجميع المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، بالإضافة إلى إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم الجمعة وغدا السبت، في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

يأتي ذلك حرصا من وزارة السياحة على سلامة السائحين وسائقي الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين.

وشددت الوزارة على أنه في حالة مخالفة التعليمات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة، اتساقا مع تكليف مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، استعدادا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
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