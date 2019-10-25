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اقتصاد

الجنيه الإسترليني يتراجع بعد دفع جونسون باتجاه انتخابات مبكرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:57 م
جريدة الدستور
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تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الجمعة بعدما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باتّجاه تنفيذ بريكست بأي ثمن عبر إجراء انتخابات مبكرة.

وأرجأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الجمعة في بروكسل الى مطلع الأسبوع قرارا حول مدة التأجيل الجديدة لبريكست.
ونحو الساعة 15،30 ت غ تراجع الجنيه الاسترليني إلى 1،2841 دولار بعدما ارتفع هذا الأسبوع إلى 1،30 دولار للمرة الأولى منذ خمسة أشهر على خلفية التفاؤل بامكانية تفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وفي البورصات الأوروبية كان التراجع مخيّما غالبية الأوقات بعد أداء متقلّب في البورصات الأسيوية.
وقال محلل مركز "سي ام سي ماركتس" ديفيد مادن "شهدت البورصات الأوروبية يوما متقلبا" جراء التداعيات المستمرة لملف بريكست.
وأقفل مؤشر سهم "بلوتشيب اف تي اي اس 100" على تراجع بلغ 0،1 بالمئة.

وتوقع مادن "تفاقم الشلل السياسي الأسبوع المقبل" بانتظار حسم مدة إرجاء بريكست والانتخابات المبكرة.
ويدفع جونسون للدعوة لانتخابات مبكرة يأمل أنّ تمنحه أغلبية لتمرير اتفاق الطلاق الذي توصل إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي الاسبوع الفائت.
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