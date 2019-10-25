الليلة.. "وزيري" يكشف أسرار "خبيئة العساسيف" مع منى الشاذلي

يحل الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ضيفًا على برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، للحديث عن الكشف الأثري الأخير "خبيئة العساسيف"، وذلك مساء اليوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءً.



وينضم لـ"وزيري" في الحلقة فريق العمل الأثري الذي ساهم في العثور على الكشف الأثري بمنطقة العساسيف في الأقصر، والذي ضم 30 تابوتا أثريا تم اكتشافها عن طريق البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.



ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث إنه يضم 30 تابوتا خشبيا آدميا ملونا، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة وما زالوا مغلقين، وتم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، حيث تم العثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.

