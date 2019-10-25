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محافظات

"المياه قاتلة".. مصرع طالب صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار بالبحيرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:38 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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لقى طالب بالثانوية العامة مصرعه صعقًا بالكهرباء بسبب مياه الأمطار، اليوم الجمعة، أثناء مروره بأحد شوارع قرية أريمون التابعة لدائرة مركز المحمودية بالبحيرة.

وتلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد كريم الخولى، رئيس مباحث المحمودية بمصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد شوارع قرية أريمون، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص يدعى "إبراهيم متولي زلطة" 17 سنة طالب بالثانوية العامة ومقيم بالعنوان ذاته، وتبين أن أحد أعمدة الإنارة كانت تلامس أسلاكها مياه الأمطار بالشارع، وهو ما تسبب في مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
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