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فن

6 أفلام فى القائمة الأولى لـ«موسم الكريسماس».. الكوميديا تصارع الأكشن على الإيرادات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:16 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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سجلت ٦ أفلام حضورها فى منافسات موسم رأس السنة السينمائى «الكريسماس»، حتى الآن، علمًا بأن بعضها انتهى تصويره بالفعل، وأخرى أوشك صناعها على الانتهاء منها.

الفلوس
استقر صناع فيلم «الفلوس»، للفنان تامر حسنى، على طرحه مطلع يناير المقبل بعد عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية.
وكان الفيلم يحمل اسم «كل سنة وإنت طيب» قبل تغييره إلى «الفلوس»، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، وزينة، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا وعلى ربيع وويزو، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى.

لص بغداد
فيلم «لص بغداد»، للفنان محمد إمام، ينتهى تصوير مشاهده خلال أيام، بعدما سجل المخرج أحمد خالد موسى معظم المشاهد الرئيسية فى شوارع القاهرة والغردقة، وبدأ فى إجراء عملية المونتاج لها، وذلك قبل سفر فريق العمل إلى الخارج لاستكمال التصوير فى عدد من البلدان الأوروبية والعربية.
ومن المقرر تصوير المشاهد الأخيرة فى دبى، ليدخل الفيلم كاملًا بعدها مرحلة المونتاج، استعدادًا لطرحه يوم ١٤ يناير المقبل.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين
ينتهى الفنان كريم عبدالعزيز من تصوير مشاهد فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، خلال ١٠ أيام، تمهيدًا لطرحه يوم ١٧ يناير المقبل.

رأس السنة
قررت الجهة المنتجة لفيلم «رأس السنة» للفنان إياد نصار طرح العمل يوم ٢٥ ديسمبر المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات شهدها الفيلم.

ديدو أرجوك لا تفعصنى سهوًا
أوشك الفنان كريم فهمى على الانتهاء من تصوير فيلم «ديدو أرجوك لا تفعصنى سهوًا»، فى ضوء سعى مخرجه عمرو صلاح للانتهاء منه بشكل كامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبدء مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه يوم ٣١ ديسمبر المقبل. وقال «فهمى»، لـ«الدستور»، إنه حصل على إجازة من العمل خلال الفترة الماضية بسبب إصابته أثناء تصوير بعض المشاهد، مشيرًا إلى أن قصة الفيلم تدور فى إطار كوميدى خفيف حول فكرة «عقلة الإصبع»، التى يخطط لتنفيذها منذ عامين، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
ريما
استقر صناع فيلم «ريما» للفنانة مايا نصرى على طرح العمل خلال منتصف ديسمبر، بعدما انتهى مخرجه معتز حسام من تصويره مؤخرًا.
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