الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والاضطرابات الجوية بهيئة الأرصاد:إنه في حالة عدم استقرار الطقس، من الأفضل التزام الناس بالجلوس في منازلهم.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المُذاع عبر فضائية المحور:" أن مصر لم تتعرض لأعاصير ولكن سحب ركامية محملة بالمياه.



وأوضح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: أما بالنسبة للهواء المخروطي الذي تعرضت له الإسكندرية، والذي تم تصويره في بعض الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يرجع إلى منخفض جوي مداري متعمق والذي بدوره سيتسبب في حدوث مشاكل جوية وامطار غزيرة، ورعدية ونشاط رياح وستستمر الحالة لمدة 48 ساعة.

