وفاة الفنان قاسم الدالى عن عمر ناهز 80 عامًا

أعلن الفنان والمخرج محمد الدسوقي، عن وفاة الفنان قاسم الدالي، بعد صراع مع المرض.



اشتهر الفنان قاسم الدالي، بتقديم أدوار الرجل الشعبي والمخبر في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية.



اسمه بالكامل أبو القاسم حسين الدالي، حصل على بكالوريوس التجارة، ممثل قام بأدوار صغيرة فى السينما المصرية، اشتهر بدور المخبر أو رجل الحي الشعبي، وكان دائم الاهتمام بأمور نقابة المهن التمثيلية والتواجد بها باستمرار.



ولد الفنان قاسم الدالي، في عام (1939)، وتوفي اليوم عن عمر 80 عامًا.