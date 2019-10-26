تقرير: تركيا فى عصر أردوغان.. فساد وقمع واقتصاد يتهاوى

عرض برنامج "الآن" المُذاع عبر فضائية "EXTRA NEWS" تقرير يكشف الأوضاع التركية في عصر أردوغان.



وجاء التقرير بعنوان: "عرض ثلاثي الأبعاد لـ الأوضاع التركية في عصر أردوغان.. فساد وقمع واقتصاد يتهاوى، انتهاكات في الداخل وأطماع في الخارج، هكذا هو وضع أردوغان الحالم بالخلافة العثمانية".



اعتقالات

بحسب تقارير، فقد اعتقلت السلطات التركية أكثر من 750 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، ومن بين المعتقلين أكثر من 300 صحفي، كما يوجد أكثر من 800 طفل في السجون التركية والتي يتم ارتكاب أفظع أنواع التعذيب بها.



ويعد سجن ولاية ديار بكر ضمن أبرز عشرة سجون سيئة السمعة حول العالم.



وأشارت تقارير إلى أن 120حالة انتحار داخل سجون أردوغان خلال العامين الأخيرين، بينما تقدم أكثر من 500 شخص ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب.



وفي حين يوجد في تركيا 385 سجن ومركز توقيف، أعلنت السلطات أنها ستشيد 228 سجن جديد بسبب اكتظام السجون بالمعتقلين.



انتهاكات

وفي إطار الانتهاكات، أعلن نظام أردوغان عن فصل أكثر من 150 ألف من العاملين في الحكومة والجيش وأكثر من 4 آلاف قاضِ ومدعي عام عن العمل، وذلك تحت مزاعم الانتماء لحركة فتح الله كولن.



كما أغلقت السلطات التركية 2300 مؤسسة تعليمية و15 جامعة وأكثر من 180 مؤسسة إعلامية و30 دار نشر، وأكثر من 40 مؤسسة صحية.



وبينما تنتشر العشوائيات في المدن الكبرى والبلدات في تركيا، يعيش أردوغان في عدد من القصور الضخمة ومن بينها، القصر الأبيض والذي تكلف تشييده 4.5 مليار ليرة تركية، والقصر الصغير والذي تم بناؤه على مساحة 7 آلاف متر مربع، وذلك بالإضافة إلى قصر "أخلاط" والذي سيتم بناؤه على مساحة 5 أفدنة.



فساد أردوغان

أما عن فساد أردوغان، فقد استولى على ألف شركة بقيمة 46 مليار ليرة تركية، وتعتبر صفقة بيع 100 دبابة لقطر من ضمن أخطر قضايا فساد أردوغان، بينما تقدر قيمة صفقة مصنع الدبابات التركي، 20 مليار دولار.



مطامع خارجية

وفي إطار مطامع أردوغان الخارجية ودعمه للإرهاب، فقد شن عدوانًا عسكريًا على سوريا وذلك بذريعة مواجهة الأكراد، لكن الحقيقة هي تحرير الدواعش؛ فبحسب تقارير دولية، فإن نظام أردوغان دعم ماليا وسياسيًا التنظيمات الإرهابية، وذلك للاستفادة من التجارة الغير مشروعة في نفط العراق وسوريا.



وبحسب التقارير، فإن 8 آلاف ناقلة وألفين برميل، كانت تدخل يوميًا إلى مناطق سيطرة تركيا، حيث موّل نظام أردوغان تنظيم داعش بـ 500 مليون دولار شهريًا.