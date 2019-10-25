شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

138 عامًا مرت على ميلاد الرسام والفنان التشكيلي بابلو بيكاسو، الذي ولد بمدينة مالقة الإسبانية في يوم 25 أكتوبر لعام 1881، فهو العالمي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس خلال أكثر من ستين عامًا متواصلة، ويعود ذلك لتنوع إنتاجه، وكان دائما ما يغير في أساليبه الفنية ويقدم من حين لآخر اكتشافًا جديدًا في الرؤية، فضلًا عن كونه موهبة متفوقة ولديه روح نفاذة مرحة.



وخلال السطور التالية نستعرض عددًا من الصور النادرة التي تلقي الضوء على جانب آخر من حياة «بيكاسو»، وهو الجانب الإنساني والاجتماعي من خلال علاقاته العائلية والأصدقاء.



ووفقًا لمجلة «الهلال» في عددها رقم 7 الصادر بتاريخ 1 يوليو 1970، ذكر الكاتب مجدي نجيب، في مقاله المنشور بعنوان «بيكاسو بين الفن والحياة» أنه كان من غير المسموح مرافقة أحد من المصورين المحترفين لـ«بيكاسو» أثناء أداء عمله داخل المرسم أو تصويره، ولكن بعد فترة من الوقت تغير الأمر ووافق على اصطحاب المصور «دانكن» وأصبح وجوده مستمرًا في المرسم دون التدخل في عملية الخلق الفني.



كانا «بالوما» من زوجته الرسامة الفرنسية فرانسواز جيلت، و«كلود» من ولدا بيكاسو، هما الطفلان الوحيدان المسموح لهما باللعب داخل المرسم، وكان يشاركهم في اللعب والمرح.