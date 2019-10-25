ضحية جديدة للأمطار.. وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في المحلة

لقي شاب من قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة مصرعه عقب لمس عمود إنارة أثناء هطول الأمطار، وتم نقل الجثة للمستشفى وإبلاغ النيابة التي تولت التحقيق.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوفاة شاب صعقا بالكهرباء، وعلى الفور تبين أن الشاب يدعى سيد البرقي من قرية الهياتم بعد لمس عمود إنارة أثناء هطول الأمطار.



وأكد أهالي القرية أن عمود الإنارة لم يكن معزولا وحاولوا الإبلاغ عنه دون جدوى مطالبين شركة الكهرباء بصيانته.