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محافظات

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية غدًا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:12 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، منذ قليل، تعطل الدراسة غدًا بجميع المعاهد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأشار بيان صادر عن المنطقة مساء اليوم، إلى أن تعطل الدراسة خاص للطلاب فقط دون غيرهم، وعلى جميع العاملين بالمنطقة والإدارات الالتزام بأعمالهم، وعلى شيوخ المعاهد والموجهين متابعة المعاهد وتأمينها والاطمئنان على سلامتها وخلوها من تراكمات المياه بالأفنية والأسطح والتأكد من الأعمدة الكهربائية القريبة ووصلات الكهرباء واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضمانا لحماية العاملين.

وشددت محافظة الإسكندرية، في بيان لها اليوم، على توخي الحذر خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ وتوجيه التحذير للمواطنين، نتيجة وجود ظواهر غير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر لمدة ثلاثة أيام.
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