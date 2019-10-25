القوات المسلحة تدفع بـ"معدات شفط" تجمعات مياه الأمطار بالبحيرة

دعمت المنطقة الشمالية العسكرية، الأعمال الجارية بكفر الدوار في البحيرة، من خلال الدفع بمعدة "بدال"، للعمل بجانب معدات الوحدة المحلية والدفاع المدني وشركة الصرف الصحي، للقضاء على تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية.



وأوضحت محافظة البحيرة في بيانها شفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق، وجار العمل عليها بمناطق أخرى من بينها: "امتداد شارع ٢٦ يوليو أمام البريد، سوق الجملة، مدخل المدينة، شارع الشاملة، مساكن البيضا ٢، السناهرة، والعكريشة".



وكانت محافظة البحيرة تعرضت لموجة من الأمطار، وانتشرت تجمعات مياه الأمطار في الشوارع، خاصة المناطق المنخفضة بالمدن ومداخل القرى.



يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه الوحدات المحلية بالمدن، جهودها للتعامل مع تراكمات المياه بالشوارع، ورفعها لتيسير حركة المواطنين والمرور، من خلال كسح مياه الأمطار بسيارات الوحدات المحلية.



وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منع نزول مراكب الصيد ذات اليوم الواحد "التي تسمى بالسريح" للصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع أمواج البحر، الذي يعوق حركة الصيد ونزول المراكب بالبحر.



فيما قررت محافظة البحيرة تعطيل العمل، غدا السبت، فى جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى جميع أنحاء المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.