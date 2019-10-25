مسئول أمريكي: محادثات مع تركيا لمنع امتلاكها "S-400" الروسية

قال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستمرة في المحادثات مع تركيا، من أجل الضغط عليها للانسحاب من صفقة شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "S-400"، حسبما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.



وأكد المسئول أن هذه القضية جزء من محادثة أوسع مع أنقرة، لحل المشكلات المستمرة التي تواجهها مع واشنطن، وكذلك بشأن فرض عقوبات عليها بموجب قانون "مكافحة خصوم أمريكا" بسبب شرائها للمنظومة الصاروخية الروسية.



وعلقت الولايات المتحدة، في يوليو الماضي، مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "F-35"، بسبب إصرارها على شراء المنظومة الصاروخية الروسية، وهو ما اعتبرته واشنطن أمرا يضر التعاون مع أنقرة، مهددة بفرض عقوبات عليها.