حسن راتب يكتب: ضد العطش.. ثقافة الوعى فى معركة نقص المياه

العالم يواجه تحديات كثيرة فيما يخص المياه نتيجة التغيرات المناخية و97% من أرض مصر صحراء

نحتاج لاتّباع أساليب وطرق الترشيد فى استهلاك المياه.. ويجب مواجهة التلوث بشكل عاجل وسريع



كنت وما زلت على قناعة تامة بأنه فى طيات المحن تكون المنح، وهو منهج حياة أسير عليه وأتعامل من خلاله مع كل القضايا الحيوية، وفى هذا الصدد نجد أن ما يمر به العالم الآن، ليس فى مصر فحسب، من أزمات ضخمة يتعرض لها الكون نتيجة لتصرفات الإنسان غير المسئولة، فنحن أمام أزمة كبيرة ومتشعبة، فإن لم نستنهض أصحاب العقول ليتصدوا لتلك الأزمات التى تسبب التغيرات المناخية فإننا، وللأسف الشديد، سوف نترك لأولادنا وأحفادنا كونًا آخر وعالمًا آخر يموج بمشاكل لا حصر لها، ومن فرط خطورتها فإنها قد تؤدى إلى نهاية الحياة، لذا فإن الأمر يتطلب وبشكل عاجل استنهاض العلماء واستنهاض عقول البشر، ونتناول هذه الأمور بشىء من الوعى.



إن الوعى قضية تتعلق بالفهم والإدراك لذا فإننى أحب أن أطرح بعض النقاط المهمة، التى تتعلق بالوعى، فالوعى أصبح الآن يتعلق بجزء حاكم فى نشر الثقافة المهمة، وهى الثقافة التى ترتبط بالتحديات، التى تواجه عالمنا الآن، وهى أزمة نقص المياه.. ونقص المياه جزء مهم جدًا وحيوى باعتباره العنصر المهم والأساسى والمحرك الحقيقى للحركة الحياتية.

هذا فى تقديرى ليس نوعًا من الرفاهة الفكرية، بل إنه مسألة مستمدة من القرآن الكريم فى قول المولى عز وجل: «وجعلنا من الماء كل شىء حى»، وقوله أيضًا: «صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد».

ولكن حيما ننظر إلى الآية الكريمة «وكان عرشه على الماء» نجد أن ذلك يبرز أهمية الماء، وحينما تبرز أهمية الماء فإنه ينبغى علينا أن نبرز ثقافة الوعى بأهمية هذا الماء بالنسبة للحياة التى نعيش فيها.. وفى مشربنا، فإن الوعى الآن لم يعد، كما قلت، نوعًا من الرفاهة الفكرية، بل إنه أصبح ضرورة على مستوى الأسرة، وذلك من أجل نشر مسألة الإرشاد والترشيد فى استهلاك المياه.. وهذا الوعى ليس مقتصرًا على مستوى الأسرة، بل أصبح أيضًا ضرورة على مستوى المدرسة وكل المؤسسات الدولية المعنية بشئون التربية والتعليم، كما أن نشر الوعى بتلك المسألة المهمة أصبح أيضًا من أهم وأبرز المسئوليات والمهام الملقاة على عاتق وسائل الإعلام بكل أشكالها وأنواعها.. ونظرًا لأن الميديا أخذت شكلًا مختلفًا فى عالمنا، الذى نعيش فيه، فإن كل شخص يمتلك «موبايل ذكيًا» فهو فى حقيقة الأمر يمتلك وكالة إعلام متكاملة وشاملة، حيث يستطيع أن يستقبل وأن يرسل، وبالتالى فقد أصبحت السوشيال ميديا تغزو البيوت بأشكال كثيرة ومتفاوتة، ورغم أن هذه السوشيال ميديا أصبحت جزءًا من الثقافة إلا أنها قد تحولت أيضًا إلى النقيض من ذلك، حيث أصبحت إحدى الأدوات الخطيرة، التى تشكل عقول البشر، والتى تسهم فى حركة الوعى الإنسانى.. وبالتالى فإن «السوشيال ميديا» أصبحت الآن تشكل خطورة، لما لها وما عليها من تأثيرات بشكل مباشر على مستخدميها، فى ظل حركة الاتصالات العالمية المخيفة الآن بتلك الثورة الإلكترونية الموجودة، مما جعل الإنسان يستطيع من خلال هذا الموبايل، الذى يحمله فى يده، أن يرسل وأن يستقبل.. كما أنه بالثورة التكنولوجية الحالية فإن من يمتلك «تليفون محمول» أصبح شخصًا مؤثرًا فى المجتمع المحيط به، وذلك فى عصر ما يعرف بـ«التريند»، وتحول اليوتيوب والفيسبوك وتويتر لجزء من السلوك الإنسانى، على مستوى الكبار والصغار، على حد سواء.. لذا فقد أصبح التعامل مع التكنولوجيا قضية حياتية لا بد أن نعترف بها ونضعها فى حجمها الحقيقى وفى مكانها الصحيح، خاصة أن الغزو الآن لم يعد باحتلال الأراضى ولا بالجيوش التقليدية، ولكنه أصبح قضية من قضايا احتلال العقول، فالذى يستطيع أن يتصدر حركة المنطق والفكر والحجة والإقناع هو الذى يستطيع أن يؤثر فى المجتمعات.

وتتأثر المجتمعات ولا شك، فقد رأينا ثورات الربيع العربى بما فيها من شرور وبعض من الخيرات، كما رأينا أيضًا أحداث ١١ سبتمبر، التى هدمت البرجين فى أمريكا، ورأينا الدواعش تحت زعم الدين، وهم أبعد ما يكون عن الدين.. الدين الذى يحافظ على النفس البشرية.. تلك النفس البشرية التى رأينا الحبيب المصطفى فى حجة الوداع وهو يقف عند الكعبة، ويقول: «لأن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا أهون عند الله من أن يُراق دم امرئ مسلم».. أليس هذا رسول الله؟!.. أليس هذا صاحب الدعوة الغرّاء؟!، من أين جئتم أيها الدواعش بسفك الدماء وترويع الآمنين وزهق الأوراح؟!.. إنها مفاهيم دخيلة، أدخلتها فى مجتمعاتنا الثورة الإلكترونية الجديدة، حيث يجندون بعضًا من شباب الأمة ويغسلون العقول بأفكار مغلوطة لا أساس لها فى الدين الصحيح.. ولكنه الفراغ، الذى يسمح لكل تلك الممارسات بأن تنتشر بين شباب الأمة، فإذا لم نشغل هذا الفراغ فسيشغله غيرنا.

ومن هنا، فإننا نتطلع إلى حركة الوعى فى المجتمع.. وفى الميديا المصرية، وفى حركة الوعى لدى الفقهاء والعلماء الأجلاء فى المساجد وفى الكنائس.. حركة الوعى فى الأسرة التى لا بد أن تعى ضرورة تربية أبنائها على أساس متين وقوى.. حركة أن ندرك ما لنا وما علينا فى المجتمع، فهذا المجتمع ليس لنا فحسب بل إنه مجتمع لا بد أن نتركه بأمانة لأولادنا وأحفادنا من بعدنا، كما تركه لنا الآباء والأجداد بأمانة.

لن أتناول قضية سد النهضة، لأن هذا السد لم ولن يزعجنى، لأن نهر النيل خلق من خلق الجنة وخلق من خلق الله، لذا فإننى لا أتطلع إلى الأسباب، ولكن أنا آخذ بالأسباب كما أمرنا ديننا الحنيف، ولكن هنا علينا أن نعى جيدًا أن السبب لا يأخذنى لفتنة ولا يدفعنى لليأس.. ولكن أردت أن ألفت الأنظار والانتباه إلى أنه فى هذا الوقت الذى يتكلم فيه الجميع عن ملء السد ومشاكل ملء السد يأتى المولى، عز وجل، بأعظم فيضان لم يحدث منذ حوالى ٥٠ عامًا.. نعم لم يأتِ هذا الفيضان الذى جاء هذا العام منذ أكثر من ٥٠ عامًا، هذا رزق الله، وهذا أمر الله، وهذا هو التوكل على الله.. بل كان هذا الأمر من الأسباب، التى استوقفتنى وأثرت فى عقلى وأثرت فى وجدانى.

والحديث عن هذا الفيضان يدفعنى إلى الحديث عن الأخطار التى تترتب على ندرة المياه، فالماء قوام الحياة وأساسها الرئيسى، الذى لا يمكن الاستغناء عنه، كما أنه عماد كل حضارة وتنمية، حيث تتجلى خصوصية الماء فى أنه أثمن شىء خلقه الله تعالى بعد البشر، وفى ظل تنامى العجز فى الموارد المائية، فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة من خلال إعادة تدوير المياه، والتى تمثل ٢٥٪ من الاستخدام الحالى، بخلاف استيراد مياه افتراضية فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز، وقد انطلقت العام الماضى فعاليات مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة نحو ٧٧ وزيرًا، والعديد من الجهات المختصة والمنظمات الدولية، لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية، ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

فالعالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فيما يخص المياه نتيجة التغيرات المناخية، ومصر ضمن دول العالم، التى تواجه نفس التحديات؛ لأن ٩٧٪ من أراضيها صحراء، و٩٧٪ من مواردها المائية تنبع من خارج الحدود، وهذه الموارد غير كافية لسد الاحتياجات المطلوبة فى كل القطاعات.

ولأن قطرة المياه تساوى حياة، فالماء قاطرة التنمية والحضارة، ومهد النمو والازدهار، حيث نشأت التجمعات البشرية وازدهرت على مقربة من مصادر المياه، واقترن وجودها ونموها باستمرار توافره، والحضارة المصرية القديمة خير شاهد على ذلك.. حيث قدّم المصرى القديم أروع التجارب فى إدارة منظومة المياه بحكمة متناهية، وترك للحضارة الإنسانية تراثًا عظيمًا تمثل فى أنماط وأدوات عديدة للرى.

لا شك أن الماء هو أحد أهم عناصر الطبيعة، فلا حياة دونه، وهو الذى يديم حياة جميع الكائنات، والعنصر الحيوى الذى لا استغناء عنه، وتشمل أهميته وضرورته كل ركن من أركان هذا العالم وكل نواحى الحياة ومجالاتها، وهو المادة الوحيدة التى يستخدمها الإنسان من أجل الاغتسال والتنظيف والتطهر.

كذلك فإن للمياه أهميتها القصوى فى الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية، ومن هنا أولى الإنسان اهتمامًا خاصًا لهذا العنصر، ومنحه مكانة واحترامًا كبيرين.

لقد استوعب الإنسان منذ القدم قيمة المياه وضرورتها، وأدرك أهميتها فى حياته، واكتشف وجودها فى كل ما يحيط به من موجودات، فالمزروعات أساسها المياه، والأرض تتخذ قيمتها بالمياه، فهذا العنصر يحمل أسرار الوجود، لأنه مسرّة الحياة وراحة النفوس وصحة الأبدان.

وبينما يعانى ما يقرب من ١٫٦ مليار شخص حول العالم من مشكلة نقص المياه نتيجة عدم وجود القدرة الماديّة لدى حكوماتهم لجلب المياه من مصادر مختلفة، كالأنهار والينابيع، فإن هناك العديد من الأسباب وراء نقص المياه، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى، فبعض هذه الأسباب ينتج عن الأفعال البشريّة، وبعضها ينتج عن أسباب طبيعيّة خارجة عن تدخّل الإنسان، كاختلاف مستوى الأمطار، ومن أهم هذه الأسباب «تلوث المياه»، وهى إحدى المشاكل الخطيرة التى تسبب تدمير معظم مصادر المياه العذبة حول العالم، وذلك بسبب تلوثها بالنفط، أو المواد الكيميائية، سواء الناتجة عن التصنيع أو الاستهلاك البشرى أو نتيجة وجود تسريب فى خطوط الصرف الصحى أو عدم وجود هذه الخطوط من الأساس.

وأيضًا هناك الاستهلاك الزائد للمياه، حيث يؤدى استهلاك الناس المياه بكثرة، خاصة الذين يعيشون فى مناطق تنعم بوفرة المياه، إلى عدم توافر المياه فى مناطق أخرى من الدولة نفسها.

بينما تعد الصراعات البشرية، سواء أكانت هذه الصراعات على الأراضى أم على مصادر المياه، فى مقدمة الأسباب التى تؤدى إلى عدم قدرة الناس فى المناطق المجاورة لهذه الأراضى على الوصول إلى مصادر المياه الموجودة فيها.. ويوجد أيضًا سبب آخر، وهو الجفاف وقلة مصادر المياه، فبعض المناطق حول العالم تعانى من عدم وجود مصادر قريبة للمياه، أو عدم وجود أمطار كافية فيها، وتوجد هذه المشكلة بشكل خاص فى المناطق الصحراوية أو المعرضة للتصحر.

ونظرًا لخطورة تلك القضية، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر فى مسألة الوعى التى تحدثت عنها من قبل، فمن خلال متابعتى الدقيقة لهذا الأمر فإننى أتطرق لتلك النوعية من الحروب التى يطلقون عليها اسم «منظومة الجن الفضائى»، التى تعتمد على تقنيات عالية التطور تشبه الخيال الافتراضى، وتعتمد على حوالى نصف مليون قمر صناعى صغير منتشر حول الأرض، وتعتمد «منظومة الجن الفضائى» على أجهزة يمكنها مسح النشاط المغناطيسى للإنسان ورصد كل حركاته ومشاعره بتوجيه موجات كهرومغناطيسية قد تتحكم به على نحو معين.. كما انبهر العالم مؤخرًا باستخدام ما سمى «الشعاع الأزرق»، حين تمكنت الأقمار الصناعية من صنع انعكاسات ضوئية على الأرض تشبه كائنات حقيقية تتحرك فى عيون من رأوها تحت شمس الظهيرة، وأكدوا أنهم يتعرضون لغزو كائنات فضائية حقيقية، ولم تظهر حقيقة الأمر إلا بعد أشهر حين كشفتها معلومات استخباراتية أمريكية!!.

إننى أشعر بأسف شديد لوجود آراء واجتهادات وشائعات لا تستند لمنهج علمى ولا حتى منطق عقلى فى تناولنا قضية المياه، وأحد مظاهرها بناء السدود فى منابع النيل، وأكاد أشعر كغيرى بأن هناك من يستهدف عقول المصريين بمعلومات مضللة صادرة من غير المتخصصين والخبراء، بالرغم من ثراء مصر بعلمائها وخبرائها الدوليين، وبالأخص فى مدرسة الرى المصرية العريقة، حيث تشهد جدران معابدنا الفرعونية بالنقوش الدالة على ابتكاراتهم وإبداعاتهم، التى خرجت للعالم، وكانت البذرة الأولى لهندسة وفنون الرى.

من هنا جاء حشد علماء وخبراء مصر ليقولوا كلماتهم الفاصلة بين الحق والباطل وبين العلم والاجتهاد.. ليصبح بمثابة حشد وطنى حقيقى لبناء الوعى المنشود فى إحدى أهم قضايانا الحياتية والتنموية، وهى قضية نقص المياه.

وعلى جانب آخر، فإن تلك القضية تتطلب البحث عن حلول منطقية، وهى الحلول التى يمكننا من خلالها حلّ مشكلة نقص المياه حول العالم، عن طريق القضاء على مسبباتها، كأى مشكلة أخرى، فكما توجد بعض المشكلات التى لا يمكن للإنسان السيطرة عليها كالجفاف، توجد العديد من المشكلات الأخرى من صنع البشر، والتى يمكن للإنسان حلّها بسهولة.. ونذكر أهم الحلول التى يجب على الناس اتّباعها، وهى استخدام أساليب وطرق الترشيد فى استهلاك المياه، ونشر الوعى بين الناس عن أهمية المياه وما ينتج عن اتّباع طرق توفيرها، والحفاظ على مصادر المياه من التلوث، وإيجاد مصادر أخرى للمياه كحفر المزيد من الآبار لجمع مياه الأمطار واستخدامها عند ظهور مشكلة نقص المياه.

