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استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بقطاع الكهرباء بكفر الشيخ
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:44 م
مصطفى عنزطباعة
أعلن محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاع الكهرباء بدائرة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، موجهًا المهندس عاصم القطان، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، بتكثيف المتابعة لضمان استقرار التيار الكهربائى، وتجنب فصل التيار عن المرافق الحيوية، مع انتشار فرق الكهرباء بقرى ومدن المحافظة، للتعامل مع التغيرات المناخية والسيول المحتملة، والتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة.
كما أصدر المحافظ، تعليماته، للرى، ومصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمتابعة جاهزية محطات الرى والطوارىء، والمحطات الاحتياطية، لمواجهة التغيرات المناخية والسيول المحتملة، قائلًا: "محافظة كفرالشيخ تقع فى نهاية مصبات المصارف والمجارى المائية لعدد من محافظات شمال الجمهورية ونتعامل مع الأزمة بعناية وأساليب غير تقليدية".
وشدد محافظ كفرالشيخ، على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بمتابعة تشغيل محطات وروافع الصرف الصحى، والتدخل الفورى والسريع للتعامل مع التغيرات المناخية والسيول المحتملة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
وأكد المحافظ، التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات، والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين، وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم "114" من التليفون الأرضى، والرقم "0473241130"، والرقم "0473220792"، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم "01159080748"، والإيميل "[email protected]"، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "كفرالشيخ نيوز".
وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من القرى، وتراكم المياه فى الشوارع والميادين العامة.
بينما انتشرت فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، والتدخل السريع، والوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتعامل مع موجة سقوط الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها أنحاء محافظة كفر الشيخ.
كما أصدر المحافظ، تعليماته، للرى، ومصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمتابعة جاهزية محطات الرى والطوارىء، والمحطات الاحتياطية، لمواجهة التغيرات المناخية والسيول المحتملة، قائلًا: "محافظة كفرالشيخ تقع فى نهاية مصبات المصارف والمجارى المائية لعدد من محافظات شمال الجمهورية ونتعامل مع الأزمة بعناية وأساليب غير تقليدية".
وشدد محافظ كفرالشيخ، على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بمتابعة تشغيل محطات وروافع الصرف الصحى، والتدخل الفورى والسريع للتعامل مع التغيرات المناخية والسيول المحتملة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
وأكد المحافظ، التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات، والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين، وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم "114" من التليفون الأرضى، والرقم "0473241130"، والرقم "0473220792"، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم "01159080748"، والإيميل "[email protected]"، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "كفرالشيخ نيوز".
وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من القرى، وتراكم المياه فى الشوارع والميادين العامة.
بينما انتشرت فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، والتدخل السريع، والوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتعامل مع موجة سقوط الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها أنحاء محافظة كفر الشيخ.