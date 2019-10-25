كسح تراكمات مياه الأمطار بشرق الإسكندرية (صور)

تابع الدكتور ياسر الجندي، رئيس حى ثان المنتزه، بمرافقة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي، اليوم الجمعة، أعمال كسح مياه الأمطار، وتطهير الشنايش والمطابق المتواجدة بشارع الملك الجديد، وطريق الكورنيش، ومحيط المعمورة السياحى، وشارع ملك حفنى قبلى بالمعمورة الشاطئ، والإصلاح والمعمورة البلد، وشارع أحمد فهيم المؤدي إلى مستشفى أبوقير العام.



يأتى ذلك في ضوء الاهتمام باتخاذ الاستعدادات القصوى، والتدابير اللازمة لمواجهة النوات والأمطار بنطاق المنتزه ثان، من خلال التنسيق بين الإدارات المعنية بالحي وشركة الصرف الصحي.



يشار إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت، اليوم، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، سبقتها موجة رعدية، وتعطلت حركة المرور في الشوارع الرئيسية.