الأمطار ترفع منسوب النيل وتغرق الأراضى الزراعية فى الغربية

تسببت الأمطار الغزيرة بمحافظة الغربية، اليوم، في ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل في بعض المناطق، وغرق بعض الأراضي الزراعية وتلف المحصول.



وشهدت قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه الموجودة في نهر النيل، مما تسبب في فيضان المياه وغرق بعض الأراضي الزراعية المجاورة له، وتلف المساحة المنزرعة بها.



وشهدت محافظة الغربية موجة أمطار شديدة منذ يومين وصلت إلى ذروتها اليوم ورفعت أجهزة المحافظة من حالة الطوارئ والاستعداد بها من أجل التعامل مع أي أزمات قد تتسبب عنها الأمطار.