11 بندا على طاولة اجتماع "مجلس الصحفيين".. الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المقرر عقده، الثلاثاء المقبل، برئاسة النقيب ضياء رشوان، ١١ بندا تتعلق بشئون النقابة وهى اعتماد محضر جلسات المجلس السابقة وشئون القيد والتكويد والإسكان والروابط وشئون العاملين وشئون المبني ومستجدات أزمة إحدى الصحف الخاصة واللجان النوعية وما يستجد من أعمال.



وكان محمد سعد عبد الحفيظ عضو لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين، أكد أن اللجنة برئاسة خالد ميري وعضوية هشام يونس اجتمعت قبل أيام وانتهت من الفحص ونظر الطعون؛ تمهيدًا لاعتماد نتيجة القيد للمتقدمين للانضمام إلى جدول المشتغلين.



يأتى الاجتماع بعدما أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الخميس الماضي، عن تأجيل اجتماعه الدوري إلى يوم الثلاثاء، لاعتماد نتيجة القيد للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين والنظر فى تكويد الصحف الجديدة وشئون الأعضاء.

