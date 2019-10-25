الطقس يعطل المسيرات الصوفية فى ختام مولد "الدسوقى"

أدى سوء الأحوال الجوية فى محافظة كفر الشيخ، إلى عدم إقامة المسيرات الصوفية فى ختام مولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، بمدينة دسوق، والذى بدأت فعالياته الجمعة الماضي وانتهى اليوم.



وكان من المُقرر، أن تنطلق مسيرات صوفية يُشارك بها عدد كبير من أتباع الطرق الصوفية بالدول العربية، والإسلامية، وكبار مشايخ الطرق الصوفية، والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، وأبناء الطريقة من جميع محافظات مصر، إلى أن سوء أحوال الطقس حال دون ذلك.



كما كان أيضًا من المقرر أن يشهد الاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، أمس الخميس، بحضور أكثر من 2 مليون زائر من مختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية، والإسلامية، إلى أن سوء الأحوال الجوية أفسده.