توقف حركة ترام الإسكندرية جزئيًا.. و"الهيئة" تعلن الطوارئ

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، عن توقف حركة ترام الرمل جزئيًا نظرًا لما تتعرض له المحافظة من سوء الأحوال الجوية وتقلبات مناخية عنيفة، يتراكم على أثرها ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات.



وقال علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية: توقفت حركة الترام جزئيا، لتكدس مياه الأمطار بخط السير، لحين تصريفها وهذا غير معمول على جميع خطوط الترام ولكن جزئيا، وليس على مدار الساعة.



وتابع في تصريح ل"الدستور"، أن تطبيق القرار اليوم شهدته منطقة محرم بك، منطقة جراج السمني بشارع البحرية، ومنطقة شركة الزيوت بشارع قنال المحمودية، لتعود حركة سير الترام إلى طبيعتها في حين انخفض منسوب المياه بالمناطق المعنية.



وأكد أنه لم يرد إلى الهيئة أى بلاغات بحوادث في خط كهرباء الترام، وأن الهيئة العامة لنقل الركاب أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد القصوى من خلال غرفة عملياتها خلال الـ48 ساعة لحل أي من البلاغات الواردة لها.

