انطلاق الجولات الدولية للتعريف بـ"منتدي شباب العالم 2019" من ألمانيا

تنطلق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم غدا السبت الموافق 2 أكتوبر، إذ تنظم إدارة المنتدى عدة ندوات في دول مختلفة. تبدأ أولي تلك الجولات في أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية، بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته، وأهم المشروعات التى أطلفها مثل منصات منتدى شباب العالم.



كما سيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، بمدينة شرم الشيخ بسيناء.



وتستهدف الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدى شباب العالم WYF Community من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، لكى يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في جميع أنشطة وفعاليات المنتدى التي ستعقد داخل وخارج مصر.



وتأتي الجولة الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم برعاية شركة كوكاكولا العالمية التى أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل الحافز لشباب العالم.



وكان التسجيل لحضور المنتدى هذا العام قد بدأ يوم 2 سبتمبر الماضي وسينتهي يوم 10 نوفمبر المقبل، عبر الموقع الالكتروني للمنتدى.



ويشهد المنتدى هذا العالم 2019 مناقشات ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain)، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.