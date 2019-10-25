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إطلاق الإعلان الرسمى لفيلم "حبيب" للمخرج شادى فؤاد
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:30 م
حسين الجنديطباعة
أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم «حبيب»، للمخرج شادي فؤاد على «فيسبوك» الإعلان الرسمي للفيلم، وذلك بالتزامن مع عرضه العالمى الأول في أيام قرطاج السينمائية، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة وذلك في الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتي 2 نوفمبر.
تدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته تتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب، ويقوم ببطولة الفيلم النجوم سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني وS Productions، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي، ديكور لورا هاني، ومن تأليف وإخراج شادي فؤاد. شاهد
تدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته تتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب، ويقوم ببطولة الفيلم النجوم سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني وS Productions، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي، ديكور لورا هاني، ومن تأليف وإخراج شادي فؤاد. شاهد