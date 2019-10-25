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اقتصاد

يزيد.كوم يطرح كوبونات هائلة بمناسبة الجمعة البيضاء

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:26 م
جريدة الدستور
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موسم الجمعة البيضاء يقترب.

مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء والسوداء والجمعة الصفراء تستعد المتاجر الإلكترونية لسباق التخفيضات المهول والأشهر حول العالم وبالطبع في وطننا العربي وشمال إفريقيا. يأتي ذلك في عام 2019 والذي تُسيطر فيه التجارة الإلكترونية بشكل كبير على حجم التجارة بمعدلات ارتفاع ضخمة تعدت الـ 200 % عن الأعوام السابقة.

إذا كنت من متابعي السوق العالمي فإنك بكل تأكيد تنتظر شهر نوفمبر من كل عام لتستمتع بكوبونات وخصومات مهولة من كل المتاجر العالمية، ولكن على الصعيد العربي لن تكون مُلزمًا بمتابعة كافة المواقع الإلكترونية فعلًا, لأن متابعتك لموقع واحد فقط، تُغنيكَ عن ذلك كله.

يزيد.كوم يعتبر منصة وقبلة للباحثين عن أفضل المنتجات من جميع المتاجر بالأسعار الأفضل عبر الانترنت،

ما الذي يوفره يزيد.كوم؟
تستطيع من خلال يزيد الحصول على كوبونات خصم وأكواد وقسائم شراء تُمكنك من شراء منتجك المُفضل من متجرك المفضل لكن بسعرٍ أفضل بكثير مما يطرحه عليك المتجر، لأنك ستستخدم أحد الكوبونات التي يطرحها الموقع لتخفيض سعر السلع التي تود شراءها.

يستطيع يزيد.كوم اختصار الوقت وتخفيض السعر عليك من خلال جلب المتاجر الإلكترونية كاملة إليك في مكان واحد، وترك حرية الاختيار لك، من بين أكثر من خمسين متجرا وسوقا إلكترونيا عبر الوطن العربي بالكامل، لتُتَاح لكَ عملية الشراء كما تُحب بأسعار لا تُضاهى في الوطن العربي بأكمله.

تسهيل عملية الشراء.
"في يزيد نحاول أن نُسهل عملية البحث عن المنتجات بأفضل الأسعار ومن جميع المتاجر المعروفة للمستخدم العربي، فيُمكنك الحصول على كود خصم نون الذي يصل إلى 15% على جميع المنتجات، وإذا كنت من المهتمين بالأزياء والموضة فيزيد.كوم يمكنك من الحصول على أخر الصيحات العالمية من أبرز المتاجر العربية مثل شي إن وأوناس و كود خصم نسناس وإذا كنتِ مهتمة بمنتجات العناية بالجسد فإن ما تبحثين عنه على باث أند بودي ستجدين له كود خصم على يزيد".

"سواءً من سوق.كوم أو أمازون بمسماه الجديد أو سنتر بوينت أو فوغا كلوسيت أو ماكس فاشون أو نمشي أو وادي أو غير ذلك من المتاجر العربية المشهورة، فنحن نملك كوبونات لأكثر من 50 متجرا عربيا بشكل حصري ومتجدد دائمًا".

هذا ما قاله المدير التنفيذي لموقع يزيد.كوم، وتابع قائلًا: "يمكنك طلب كوبون من خلال الموقع وسيكون متاحًا لديك في خلال 24 ساعة من طلبه". "نحاول أن نجعل عملية التسوق ممتعة أكثر ومليئة بالاختيارات الممتعة بغض النظر عن غلاء الأسعار".

جولة في موقع يزيد.كوم
استطعنا أن نأخذ جولة في يزيد.كوم فوجدنا أن الموقع يهتم بشكل كبير بكل ما يخص المرأة من أزياء وموضة وعطور ومكياج والطفل من عربات وألعاب ومستلزمات، كما أنه لم ينس أناقة الرجل ومظهره وعطره ومستلزمات الأناقة والموضة الخاصة به، كما أن لدى يزيد مجموعة هائلة من الكوبونات الخاصة بالتكنولوجيا والألعاب الرياضية وحتى مستلزمات المطبخ وغرف الأطفال والأحذية والملابس الداخلية ويملكون كوبونات خاصة بالهدايا.

ولأن الفترة المقبلة تشهد انتعاشًا كبيرًا في سوق الخصومات والكوبونات فإن يزيد.كوم يعد عملاءه بتجربة متميزة وكوبونات لا تنتهي تُغطي كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بفترة الـ Black Friday أو ما يُطلق عليه في الوطن العربي بالجمعة البيضاء أو الصفراء أو غيرها من المسميات.

يُقدم يزيد.كوم خدماته لكافة المتسوقين العرب من الخليج إلى المحيط، فمن الكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات وعُمان والعراق وسوريا والأردن وفلسطين مرورًا بمصر وليبيا والسودان وتونس والمغرب والجزائر وقريبًا يقدم الموقع خدماته لكافة الدول في أفريقيا وآسيا.

آراء المستخدمين.
"موقع يزيد.كوم فرصة لكل الباحثين عن توفير ولو هللة واحدة للانتفاع بها في شراء منتج آخر، أستطيع من خلال يزيد شراء ما أود شراءه دون حمل هم الميزانية لأني استمتع بخصومات وكوبونات هائلة أستطيع من خلالها تكرار عملية الشراء في أي وقت". متسوقة سعودية.
"يُمكنني يزيد.كوم من شراء المنتجات عبر الانترنت دون الخوف من بُعبع عربة التسوق، أستطيع حتى الاختيار من بين الكوبونات الخاصة بالموقع الواحد، كوبونات الموقع أو كوبونات خاصة بكل سلعة أستطيع شراءها بشكل مخصص". متسوق مصري

"أستطيع من خلال يزيد.كوم أن تكون إطلالتي مُذهلةً دائمًا، أتمتع بالثقة في كل خطوة، أستطيع الاختيار من بين آلاف المنتجات وعشرات المتاجر، يُهمني أن أكون دائمًا مواكبة للموضة وهو ما يوَّفره لي يزيد.كوم، عطري ومكياجي وحتى أحذيتي الخاصة لديها كوبونات في يزيد.كوم".

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