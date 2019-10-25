قطور تُنفذ قرار إزالة تحت الأمطار

أصر اللواء محمد المجبر، رئيس مدينة قطور بمحافظة الغربية، على تنفيذ قرار إزالة لإحدى البنايات المخالفة تحت الأمطار..



وقاد رئيس المدينة حملة الإزالة بنفسه، وقام بتنفيذ قرار الإزالة مؤكدًا أنه لا تهاون في حق من حقوق الدولة، بالرغم من حالة الطوارئ التي تشهدها المحافظة موضحًا أن قرار الإزالة كان لشدات خشبية لأحد الطوابق المخالفة وإذا ما انتظرنا كان المخالف سيقوم بأعمال الصبة والبناء مستغلًا حالة الطقس السيئ وانشغال أجهزة المحافظة في إزالة آثار الأمطار.



وقال إنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بردع المخالفين وتنفيذ أحكام القانون وإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية قمنا بمتابعة تنفيذ الإزالة في المهد طبقًا للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار١٨٨٦لسنة ٢٠١١ بشأن الإزالة في المهد والتعديات على الأراضي الزراعية وداخل الكتلة السكنية حفاظًا على هيبة الدولة، وكذلك تنفيذ قرارات إيقاف الأعمال بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور، حيث تم فك الشدة الخشبية للدور الثاني العلوي لحالات التعدي بقرية دماط على مساحة ٣٠٠ متر مركز قطور ومصادرة المعدات.