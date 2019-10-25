في يومه العالمي.. أطباء: البرد لايسبب الإصابة يالروماتيزم

يعتقد كثير من الناس أن البرد هو السبب الرئيسي في الإصابة بالروماتيزم،وفي اليوم العالمي للبرد، أكد الأطباء علي أن البرد مجرد عامل محفز لإظهار الأعراض وليس السبب الرئسي ذاته.



وقال الدكتور وليد عويس أستاذ جراحة العظام بطب طنطا، إن الألام الروماتيزميه في العظام هي مجموعه من الأمراض التي تصيب مختلف الأعمار بداية من مرحلة الطفوله، وتندرج تحت إسم "الحمة الروماتيزمية" وسببها هو الترسيب في المفاصل نتيجه للهروب السبحي إما أن يكون في اللوز أو في الجيوب الأنفيه أو التهاب في المجري البولي،وهذة الحمه لابد من السيطرة عليها لخطورتها علي صمامات القلب، كما أن نسبة العلاج منها كبيرة بعد إتمام كورس المضادات الحيوية.



وتابع أن البرد يسبب بعض الآلام المفصلية والإلتهابات مما يقلل من نشاط الدورة الدموية، وتظهر بعض الأعراض الخفيه للأمراض، وليس كما يعتقد البعض أنه البرد يسبب الروماتيزم بل هو مجرد عامل حافز يظهر الأمراض التي يعاني منها المريض.



وأضاف أن البعض يتعامل مع الروماتيزم علي أنه مرض خطير مثل السرطان، وهذا غير صحيح نظرا لتوافر علاجاته في مدة قصيرة.