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3 مشروبات دافئة فى الشتاء

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يحتاج الشخص إلى العديد من المشروبات الساخنة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وذلك من أجل الشعور بالدفء والراحة، وترصد "الدستور" أفضل المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء، على النحو التالي:

1- الشوكولاتة الساخنة
المكونات
- كوب كبير من الحليب الساخن.
- 50 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة.
- عود قرفة.
- 12 ملعقة صغيرة فانيليا مطحونة.
- 20 جرام من الشوكولاتة البيضاء.
- سكر حسب الرغبة.
طريقة تحضير المشروب: نقوم بإضافة الشوكولاتة السوداء والبيضاء، ثم أضف الشوكولاتة السوداء والبيضاء مع الفانيليا إلى كوب الحليب الساخن، حرك المزيج على نار متوسطة حتى يتجانس وتذوب الشوكولاتة، مع إضافة السكر حسب الرغبة.

2- السحلب
المكونات:
- 4 أكواب من الحليب.
- 4 ملاعق كبيرة نشاء ذرة.
- 4 ملاعق من السكر.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- مكسرات.

طريقة تحضير المشروب: إضافة السكر مع 3 أكواب الحليب وتحريك الخليط على النار، ثم نذيب النشا في كوب الحليب البارد مع التحريك، ثم نضع مزيج الحليب البارد على الحليب الساخن، ثم نقلل من حرارة النار ونستمر بالتحريك لمدة دقيقتين، ثم نرش المكسرات.

3- الزنجبيل بالحليب
المكونات:
- 3 أكواب من الماء.
- كوب حليب طازج.
- نصف ملعقة زنجبيل مطحون.
طريقة تحضير المشروب: بعد غلي الزنجبيل في الماء نضع اللبن على الزنجبيل، ويترك على نار هادئة حتى الغليان.
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