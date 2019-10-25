فيديو.. مواطنون يتحدون الطقس السيئ بزيارة مسجد "البدوى"

توافدت أعداد من المواطنين إلى ساحة مسجد السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا رغم تحذيرات هيئة الأرصاد والتي دعت المواطنين لعدم الخروج نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالمناطق الساحلية ومنطقة الدلتا لكثافة الأمطار وشدة الرياح.



وشهد المسجد تواجد بعض الأطفال أثناء هطول الأمطار وهم يلعبون داخل النافورة أثناء زيارتهم المسجد مع أسرهم.



وقال حسنين مصطفي، أحد أبناء محافظة المنوفية، إنه جاء لزيارة السيد أحمد البدوي وشراء حلويات ولم يبال بسوء الجو، لأن هذا اليوم مخصص لترفيه أسرته.



وتابع محمد رامي: أحضر كل آخر جمعة في كل شهر ميلادي لزيارة السيد البدوي ولا يدع أي ظروف تعطله سواء في الشتاء أو الصيف فهي عادة لا يمل من أدائها.