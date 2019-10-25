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حوادث

مصادر: خالد علي تقاضى أتعاب ضخمة نظير الدفاع عن "الإخوان"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:15 م
جريدة الدستور
مريم جبل
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كشفت مصادر مطلعة عن أن المحامي، والناشط، خالد علي، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أقدم على قبول الدفاع عن دفعة جديدة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ممن تتعلق اتهاماتهم بالإضرار بالمصالح القومية والأمنية لمصر وتنفيذ عمليات إرهابية.

وبحسب المصادر لم يجد المحامي الناشط حرجًا في إعلان تبنيه الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية إلى جانب محامين ينتمون للجماعة الإرهابية، وأعلن عن ذلك صراحة دون حرج من مواقفه المتناقضة السابقة التي أعلن خلالها خلافه مع التنظيم الإرهابي الدولي.

وأكدت المصادر أن قبول المحامي، خالد علي، الدفاع عن عناصر إجرامية منتمية للجماعة الإرهابية، يرجع إلى تقاضيه مبالغ مالية كبيرة نظير القيام بذلك، إذ يسعى لتحسين صورتهم. أما الرأي العام بزعم أنهم "مظلومين" ويتعرضون لانتهاكات.

وبحسب المصادر، فقد حصل خالد علي على مبلغ مالي ضخم، كأتعاب نظير الدفاع عن القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح الذي تولى قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، بالمخالفة لأحكام القانون، عقب إطاحة الشعب المصري بحكم الإخوان في ثورة الكرامة 30 يونيو. وتقاضى بالمثل مبلغًا ماليًا كبيرًا نظير دفاعه عن محمد الباقر المحامي المحبوس على ذمة قضية تتعلق بتهديد الأمن القومي المصري وعناصر أخرى تتعاون مع الإخوان.

وأكدت المصادر أن خالد علي يقوم بلعب أدوار مختلفة لصالح التنظيم، الأول من خلال الدفاع الرسمي عن العناصر المتهمة والصادر ضدهم فى قرارات حبس من النيابة، والثاني تحسين صورة الجماعة لدى الرأي العام لكسب التعاطف الشعبي مع التنظيم برغم جرائمهم الإرهابية في مصر على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية التي يسعون من خلالها، لنشر الفوضى وإعادة حكم الجماعة بقوة السلاح والمؤامرات الخارجية والداخلية.

وتجدر الإشارة إلى قيام خالد علي بنشر مجموعة من التدوينات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تحمل إسقاطات سلبية على مؤسسات الدولة، لصالح المتهمين الإخوان وقادة الإرهابية المحبوسين على ذمة قضايا جنائية واتهامات خطيرة تتعلق بإسقاط مصر.
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