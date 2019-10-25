"حزب الله" يتهم سفارات دول بتمويل الحراك الشعبي

اتهم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، سفارات دول مقيمة بالبلاد وقوى داخلية بتمويل الحراك الشعبي الآن بمبالغ طائلة، التي ستؤدي إلى المزيد من الفوضى.



وارتفعت حدة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، ظهر اليوم الجمعة، رفضا لسياسة الحكومة، بالتزامن مع تحركات مضادة مؤيدة للرئيس اللبناني ميشال عون سجلت أمام قصر العدل في بيروت وفي مدينة جبيل.



وحاصرت المئات من عناصر "حزب الله" ساحة رياض الصلح، التي تشهد احتجاجات شعبية وسط بيروت، الجمعة، وذلك بعد مواجهات بين الطرفين استدعت تدخل قوات الأمن اللبنانية لإنقاذ الموقف.



وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية" عن أن ميليشيات حزب الله تسعى لتفريق التظاهرات في الساحة الشهيرة، وأنها أرسلت المزيد من أنصارها لاقتحام الموقع الاحتجاجي.